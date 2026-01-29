России удалось продвинуться в двух областях: в DeepState раскрыли детали

В частности, россияне добились успехов в направлении Славянска и Краматорска.

Российские оккупанты продвинулись в Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщают аналитики DeepState.

По их данным, враг, в частности, добился успехов в Волчанске. Согласно карте, оккупантам удалось взять под контроль территорию вдоль реки Вовча на востоке города.

Кроме того, российские захватчики продвинулись в Донецкой области – недалеко от Дроновки и Пазено. Оба населенных пункта расположены на пути оккупантов к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее СМИ сообщали, что РФ удалось взять почти под полный контроль город Мирноград. По данным "Украинской правды", россияне уже развернули там комендатуру, артиллерию и свои штабы. По данным собеседника, задача Сил обороны сейчас – не выпустить врага из города.

Между тем Sky News пишет, что россияне сейчас сосредоточились на захвате Славянска и Краматорска в Донецкой области. Издание отмечает, что в случае успеха оккупантов это приведет к краху всего восточного фронта для Украины.

Также командир 1 ОШП Дмитрий Филатов отмечал, что маловероятно, что россияне пойдут на Запорожье, поскольку в настоящее время у них нет ресурсов для того, чтобы начать битву за большой урбанизированный город. Вместо этого они сначала будут продвигаться на Орехов.

