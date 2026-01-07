Россияне активно накапливают ресурсы для удара на Донбассе, - военные

Захватчики хотят прорваться на Лиманском направлении.

С начала года российские оккупанты активизировали работу по накоплению ресурсов в Серебрянском лесу.

Как сообщает 81-я отдельная аэромобильная Слобожанская бригада, таким образом противник пытается повысить обеспечение своих передовых позиций, которые планируют малыми группами обойти украинскую оборону в селе Дроновка, где ситуация остается напряженной.

"Конечной целью противника является установление полного контроля над населенным пунктом Дроновка и продвижение в сторону Платоновки и Закитного", - говорится в сообщении.

В бригаде объяснили, что в случае оккупации этих населенных пунктов и с учетом сложного рельефа местности, враг сможет беспрепятственно настраивать логистическое обеспечение вдоль реки Северский Донец.

"Таким образом, это грозит продвижением в сторону Лимана и Славянска", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы оставить передовые позиции врага без обеспечения, операторы дронов батальона беспилотных систем "Апачи" 81-й бригады уничтожают в Серебрянском лесу накопления транспорта и живой силы оккупантов.

Только за последние сутки силами батальона "Апачи" было уничтожено/ликвидировано: живая сила - 2, багги - 2, квадроцикл - 1, мотоцикл - 4 и укрытие - 5.

Ситуация на Лиманском направлении

Как сообщалось, ранее Виктор Трегубов, начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил отметил, что российские захватчики пытаются обойти Лиман Донецкой области и одновременно инфильтроваться в город.

По его словам, на Лиманском направлении есть проблемы с логистикой для обеих сторон, ведь там большая "серая зона".

