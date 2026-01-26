Россия планирует с помощью ИИ улучшить тактику на фронте, но не учла один нюанс, - Forbes

Ожидается, что российские войска начнут принимать систему на вооружение в апреле 2026 года, прежде всего, на Покровском направлении.

За четыре года вторжения российские военные до сих пор не нашли эффективного способа прорвать украинскую оборону, несмотря на превосходящую военную мощь. Как пишет Forbes, центральным фактором является неспособность офицеров на передовой принимать критически важные тактические решения, необходимые для победы в отдельных боях из-за российской военной доктрины, основанной на директивном управлении, и общего недостатка опыта у многих младших офицеров.

Теперь в России придумали, как решить эту проблему. Так, планируется внедрить на фронте систему "Свод" на основе искусственного интеллекта, которая будет помогать командирам на передовой в принятии ключевых тактических решений.

Инструменты ИИ для российских командиров на передовой

Согласно сообщению Министерства обороны России, система "Свод" предназначена для сбора и объединения множества источников разведывательной информации, включая спутниковые данные, аэрофотоснимки, разведывательные отчеты и информацию из открытых источников, в единое общее информационное пространство. Затем система использует передовые методы обработки, включая искусственный интеллект, для анализа поступающих потоков данных, моделирования потенциальных оперативных сценариев и оказания помощи командирам в принятии ключевых решений.

"Российские военные руководители, по-видимому, рассматривают "Свод" как средство ускорения циклов принятия решений, направляя командиров на передовой к оптимальному курсу действий", - отмечается в статье.

Хотя подробные технические характеристики системы "Свод" не были опубликованы, скорее всего, это не единое, специально разработанное физическое устройство. Вместо этого, "Свод", по всей видимости, представляет собой программно-управляемую систему, работающую в сети существующих военных платформ. Система фактически представляет собой цифровую архитектуру, которая интегрирует потоки данных и инструменты поддержки принятия решений и предоставляет их командирам через компьютеры или планшеты, уже используемые на тактическом уровне.

Как отмечает Forbes, оперативные испытания системы завершились еще в декабре 2025 года. Ожидается, что российские войска начнут принимать систему на вооружение в апреле 2026 года с целью ее использования во всех родах войск к сентябрю 2026 года. Первыми подразделениями, которые должны получить систему, станут батальоны 2-й и 41-й общевойсковых армий, которые в настоящее время участвуют в наступательных операциях на Покровском направлении:

"Такой график указывает на то, что "Свод" разрабатывается как немедленная мера по устранению недостатков в системах управления и контроля, а не как долгосрочный проект модернизации".

Важный нюанс

Как отмечает Forbes, инструменты поддержки принятия решений на основе ИИ, как правило, наиболее эффективны против противников, использующих жесткую, предсказуемую доктрину. Подход Украины к войне, напротив, определяется непрерывной адаптацией, быстрым тактическим обучением и внедрением новых технологий.

"Эта динамика осложняет попытки точного моделирования поведения Украины, снижая способность системы "Свод" анализировать поле боя и генерировать действенные рекомендации", - подытоживается в статье.

Ситуация на фронте

Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил убеждение, что российский диктатор Владимир Путин потерпел стратегический провал из-за войны против Украины.

По его словам, Россия захватила около 20% украинской территории путем применения военной силы, но во время боевых действий в ее рядах один миллион человек погибли и были ранены.

В то же время бригадный генерал Евгений Ласийчук прогнозирует, что к весне на направлении Покровска-Мирнограда противник будет истощен и немного остановит темпы своего наступления.

