В Вооруженных силах появилось новое командование беспилотных систем ПВО, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ отмечает необходимость развития самого технологичного направления современной войны, а именно - "Малой ПВО".

Высокопрофессиональные офицеры с боевым опытом вошли в созданное новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны. Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram, возможности противодействия вражеским дронам наращиваются.

Новые тенденции в перехвате российских ударных дронов

Сырский отметил, что в январе высокие результаты уничтожения "Шахедов" демонстрируют средства именно украинского производства.

По его словам, фиксируется положительная динамика комплектования вновь созданных дивизионов дронов-перехватчиков.

Видео дня

"Продолжается подготовка дополнительных экипажей. Уже сотни экипажей БпАК переданы под оперативный контроль группировки Воздушных Сил - они выполняют задачи в I-III эшелонах перехвата. Параллельно усиливаем антидроновую защиту ключевых административных центров в прифронтовых регионах", - отметил Сырский.

Важность "Малой ПВО"

Как подчеркнул Главнокомандующий ВСУ, "Малая ПВО" - это одно из самых динамичных и технологичных направлений современной войны.

"Соответственно, и решения здесь должны быть быстрыми, четкими и нешаблонными", - подчеркнул генерал.

Также Сырский добавил:

"В Вооруженных Силах создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны. В командный состав Воздушных Сил моими приказами командированы высокопрофессиональные офицеры с боевым опытом. Они предоставили практические предложения по развитию "малой ПВО", по результатам чего приняты необходимые управленческие решения".

В то же время, как утверждает Главнокомандующий ВСУ, в этом направлении не все зависит только от профессионализма и самоотверженности украинских военнослужащих. Так, определяющими остаются темпы работы украинских и европейских производителей, а также поставки РЛС, БпАК и БпЛА-перехватчиков от западных партнеров.

Борьба с вражескими дронами - последние новости

Как сообщал УНИАН, 19 января министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о важности реализации задачи создания украинского антидронового купола. Соответствующая система должна уничтожать вражеские дроны еще на подлете к определенным целям поражения.

В свою очередь народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко считает, что этот антидронный купол, наверное, не будет похож на израильский "Железный купол". Потому что в Украине нужно организовать такой комплексный подход, чтобы все имеющиеся различные средства ПВО работали совместно в одной единой системе.

Вас также могут заинтересовать новости: