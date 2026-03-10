Минобороны Украины меняет подход к закупке дронов: это должно устранить коррупционные риски

Теперь потребность в дронах будет формироваться не вручную, а на основе жесткой аналитики.

Министр обороны Михаил Федоров анонсировал изменение подхода к закупкам дронов – потребность в БПЛА будет формироваться автоматически на основе данных с фронта. Он сообщил, что подписал приказ о новом подходе к оборонным закупкам БПЛА.

По его словам, отныне потребность в дронах будет формироваться на основе качественных данных с поля боя – без человеческого фактора, субъективного влияния и коррупционных рисков. "Переход от ручного формирования потребностей к автоматической модели позволит убрать "зоопарк" неэффективных решений, которые военные вынуждены дорабатывать собственными руками в окопах. Государство будет закупать только то, что реально летает, поражает цели и доказало свою эффективность на фронте", – заявил министр в своем Telegram-канале.

Каким будет новый процесс закупки

Федоров отметил, что Генеральный штаб по запросу подразделений будет формировать перечень только с техническими характеристиками средств – без названия БПЛА или конкретного производителя. Какие именно изделия в соответствии с боевыми задачами закупать для подразделений на фронте – будет определять рейтинг БПЛА на основе боевых данных из цифровых систем: еБаллов, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA и Mission Control:

еБаллы – статистика реальной эффективности средств на поле боя;

DOT-Chain и Brave1 Market – данные о том, что военные части покупают самостоятельно (реальный спрос на местах);

DELTA и Mission Control – матрица синхронизации и аналитика боевого применения.

"Это впервые, когда решения о закупках формируются автоматически на основе реальных боевых данных. Если дрон не летает или не поражает цели – система просто не сгенерирует на него потребность. Важен только реальный боевой результат", – пояснил глава Минобороны.

Также он рассказал, что внедряется новый подход к распределению бюджета. В частности, 80% средств направляют исключительно на решения, которые доказали свою эффективность по данным систем, а 20% средств оставляют на инновации и закупку новых разработок для тестирования в боевых условиях.

"Это позволяет быстро проверять новые технологии без лишней бюрократии. Такие решения помогут усилить Силы обороны, дать военным самые эффективные инструменты на поле боя и нанести России такие потери, которые сделают невозможным ее продвижение", - резюмировал Федоров.

Ситуация с БПЛА в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в конце января Федоров рассказал, что в стране разрабатывается собственный аналог китайских дронов Mavic. Также планируется запуск революционной системы Mission control и создание специальных подразделений для охоты на вражеских операторов БПЛА.

Запуск проекта Mission control, который позволит отслеживать типы дронов, используемых на фронте, а также их маршрут полета, место запуска и эффективность выполнения боевых задач. Глава Минобороны подчеркнул, что это позволит закрыть полный цикл работы с беспилотниками - от закупки и поставки до боевого применения.

