Украина тестирует новые средства РЭБ против реактивных 'Шахедов': Флеш раскрыл подробности

По словам советника президента, он знает, как и чем противник ответит на наши меры радиоэлектронной борьбы.

Украина тестирует новые средства РЭБ против реактивных "Шахедов". Об этом сообщил советник президента по вопросам развития оборонных технологий Сергей (Флеш) Бескрестнов.

"На встрече Президент определил одну из важнейших задач - вопрос противодействия реактивным "Шахедам". Реактивные "Шахеды" - это действительно вызов для нашей ПВО, но реактивные "Шахеды" наиболее опасны в режиме онлайн-управления через МЕШ-сеть. Сегодня я провел день на полигоне, где мы тестировали варианты противодействия сетям МЕШ силами РЭБ", - подчеркнул он.

По словам Флеша, производители средств РЭБ при содействии Brave 1 и Главного управления радиоэлектронной борьбы Генштаба ВСУ продвигаются вперед в технологиях подавления каналов управления вражескими "Шахедами" через радиомодемы МЕШ.

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"Я знаю, как и чем враг ответит на наше РЭБ. А мы ответим им на их ответ. Welcome в мир войны технологий", - добавил Бескрестнов.

Противодействие российским "Шахедам" - последние новости

Как писал УНИАН, ВСУ до сих пор не получили от Германии обещанные "шахедобойки" Skyranger. По словам аналитиков, есть две возможные причины, из-за которых задерживаются поставки оружия. Одной из таких причин является нехватка средств.

"Замороженные" активы РФ существуют не в виде накопленной наличности или средств на банковских счетах, здесь буквально стоит задача о том, как превратить имущество в деньги, и темпы реализации этой задачи сильно отстают от темпов удовлетворения потребностей Украины", - подчеркнули в Defense Express.

Также СМИ сообщили, что украинская компания Skyfall представила новый ускоренный дрон-перехватчик "Шахедов". Речь идет о P1-SUN Jetkiller, который является ускоренной версией перехватчика, используемого Украиной с конца прошлого года.

Новый перехватчик компании разгоняется до 370 км/ч, тогда как обычная версия P1-SUN летает со скоростью до 310 км/ч.

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