На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах ряда населенных пунктов.

В течение этих суток по линии фронта произошло 68 боевых столкновений, около половины из них - на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ по оперативной ситуации с российским вторжением. Отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Здесь наши защитники отбили около 15 атак врага. На Марьинском направлении враг атаковал в районах Марьинки, Красногоровки и победы Донецкой области, успеха не имел. Здесь силы обороны отразили более 20 штурмов.

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"На Шахтерском направлении украинские воины отбили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области", - указано в сообщении.

На Купянском направлении украинские воины отбили более 10 атак врага в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и надежды Луганской области. На Лиманском направлении силы обороны отразили около 10 атак врага в районах Белогоровки Луганской области, Серебрянского леса и спорного Донецкой области.

Также на Бахмутском направлении украинские воины отбили все атаки противника в районах Васюковки и Андреевки Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника севернее Приютного Запорожской области.

При этом враг широко применил авиацию для нанесения ударов по позициям украинских защитников и населенным пунктам, а кроме того гатив из артиллерии и минометов.

Как отмечает Генштаб, в то же время силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Война в Украине: новости

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун информировал, что в районе Авдеевки россияне несколько снизили активность, но продолжают активно наносить удары по позициям Сил обороны и населенным пунктам, преимущественно используя КАБы.

По информации Штупуна, в районе Авдеевки враг не покидает попыток захватить город, но наши воины держат оборону. Кроме того, он отметил, что безуспешными были наступательные действия российских захватчиков в районах Новокалинового, Степного и Первомайского. Также без успеха враг вел штурмовые действия возле Марьинки и Новомихайловки - там отбито около 20 атак.

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