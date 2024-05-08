Пока неизвестно, действительно ли этот солдат является дезертиром, или побег был прикрытием для других видов деятельности, в частности шпионажа.

В Польше задержали гражданина РФ, который, вероятно, является дезертиром российской армии. Об этом сообщают польские СМИ.

Говорится, что пограничники из Подляшья задержали 41-летнего российского военного, который нелегально попал в Польшу через Беларусь. По информации СМИ, при нем нашли военные документы, в частности контракт с армией РФ об участии в военных действиях против Украины.

Представитель главного коменданта Польской пограничной службы Анджей Юзвяк подтвердил, незаконное пересечение границы.

Видео дня

"Пограничная служба подтверждает задержание дезертира из России. Это 41-летний мужчина, который нелегально пересек границу из Беларуси в Польшу. Сейчас пограничники проводят с ним дальнейшие административные действия", - сказал он.

Как выяснили в RMF FM, мужчина был одет в гражданское и не имел при себе оружия. По данным радиостанции, у него обнаружили российские военные документы, в частности упомянутый контракт. Вероятно, россиянин намеревался использовать канал миграции на Запад, которым пользуются преимущественно иностранцы с Ближнего Востока, Северной Африки и Азии.

"Этот канал был создан беларускими властями", - пишут польские СМИ.

Позже подробную информацию о задержании сообщила пресс-секретарь Подляского отдела Пограничной службы Катажина Зданович.

"Как оказалось, мужчина был дезертиром, который воевал в Украине. Он имел при себе действительные военные документы", - сказала она.

Пока неизвестно, действительно ли этот солдат является дезертиром, или побег был прикрытием для других видов деятельности, в частности шпионажа.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские солдаты, которые не соглашались участвовать в войне, добровольно садились в тюрьму или пытались покинуть РФ во время отпуска. Также известно, что есть дезертиры, которые записывались в российские подразделения, воюющие под украинским флагом. В то же время, как пишут СМИ, имеют место случаи, которые доказывают, что побег - лишь прикрытие для шпионажа или диверсии.

Дезертирство в армии РФ - детали

В вооруженных формированиях южного военного округа оккупационной российской армии процветает дезертирство. По данным ГУР Министерства обороны Украины, в боевых подразделениях округа самовольно оставили службу более 18 тысяч российских военных. Львиная доля - около 12 тысяч беглецов - приходится на 8-ю общевойсковую армию ВС РФ, которую враг постоянно привлекает в боевых действиях на востоке Украины. Ориентировочно 10 тысяч из них призваны Кремлем по мобилизации, 2 тысячи - контрактники.

Вас также могут заинтересовать новости: