Согласно планам, НАТО возьмет на себя часть координационных функций возглавляемой США коалиции, известной как группа Рамштайн.

Венгрия не будет участвовать в "сумасшедшей миссии" НАТО по оказанию помощи Украине, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

В апреле союзники по НАТО договорились начать планирование долгосрочной военной поддержки Украины, создав фонд в размере 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов), пишет Reuters.

Согласно планам, НАТО возьмет на себя часть координационных функций возглавляемой США коалиции, известной как группа Рамштайн (контактная группа по вопросам обороны Украины - прим.ред). Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что правительство страны ранее выступало против этого плана.

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"Венгрия останется в стороне от безумной миссии НАТО, несмотря на давление", - заявил он на мероприятии в Лондоне.

Война в Украине - позиция Венгрии

Власти Венгрии все время пытаются блокировать выделение помощи Украине. В частности, ранее эта страна накладывала вето на 50 млрд евро помощи.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что присутствие войск НАТО в Украине будет означать начало третьей мировой войны. Альянс якобы может пересечь "красную линию".

Как заявил главный дипломат Венгрии, европейским политикам следует работать над достижением мира, а не искать путей участия в войне.

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