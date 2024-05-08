Кроме технических неисправностей не стоит забывать о человеческом факторе, говорят военные.

Российская авиация регулярно сбрасывает авиабомбы на головы самим россиянам. Это происходит из-за технических неисправностей и халатности пилотов, или наземного персонала, рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Это может произойти по ряду причин. Непосредственно, может быть и человеческий фактор, и ошибка пилота. Или, например, ошибка обслуживающего персонала, который непосредственно присоединял эту бомбу", - акцентировал Евлаш.

Он добавил, что также к таким случаям приводят какие-то дефекты и поломки непосредственно в самом самолете из-за изношенности борта.

Видео дня

"В том числе, это может быть непосредственно во время захода на удар. Когда разгоняется самолет и сбрасывает этот КАБ, он может в какой-то момент отсоединиться", - говорит спикер.

Евлаш отметил, что случаи, когда российские самолеты сбрасывают бомбы на российской территории, происходят достаточно регулярно и не являются единичными.

"Россияне сами выбрали такой путь и сейчас эти бомбы падают на их же головы", - констатировал он.

Как российская авиация бомбит Россию

Как сообщал УНИАН, накануне в СМИ появилась информация, что российский самолет сбросил бомбу на село в Краснодарском крае РФ. Как пишет ASTRA, со ссылкой на информированные источники, после падения бомба взорвалась. Это произошло в российском селе Воронцовка. Россияне замалчивают такие случаи и называют "внештатным схождением" боеприпаса с самолета.

Стоит отметить, что ранее уже были такие сообщения о сбросе российскими самолетами авиационных бомб на территории РФ. В конце апреля, российский самолет сбросил очередную авиабомбу на Белгородскую область. По данным СМИ, это была 21 авиабомба, которая внезапно упала на российские населенные пункты за последнее время или оккупированные территории в марте и апреле этого года.

Вас также могут заинтересовать новости: