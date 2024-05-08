Страна пока не вышла из организации, но уже не участвует в деятельности структуры.

Армения не будет участвовать в финансировании деятельности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в ответ на письменный запрос Factor.am сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Ани Бадалян.

По ее словам, Армения воздержится от присоединения к решению от 23 ноября 2023 г. "О бюджете ОДКБ на 2024 г." и, тем самым, от участия в финансировании деятельности организации.

"При этом Ереван не будет возражать против принятия этого решения в ограниченном формате", - говорится в сообщении. Видео дня

Издание напоминает, что ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Армения намерена воздержаться от финансирования ОДКБ.

"Стоит отметить, что хотя Армения и не вышла из ОДКБ, она не участвует в деятельности структуры, в частности в совместных военных учениях. Никол Пашинян (премьер-министр Армении - УНИАН) заявил с политической платформы номер один страны, что ОДКБ де-юре отказывается регистрировать свою зону ответственности в Армении и не отреагировала должным образом на вызовы безопасности Армении, более того, это создало проблемы безопасности для Армении", - пишет СМИ.

Отношения Армении с РФ - последние новости

Накануне в Армении пригрозили заблокировать российские телеканалы. По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, это произойдет, если Москва проигнорирует требования местных властей.

Также УНИАН сообщал, что в прошлом году Армения окончательно ратифицировала Римский статут о Международном уголовном суде. Таким образом, отныне страна обязана арестовать правителя РФ Путина в случае его приезда.

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