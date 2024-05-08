Речь идет о продуктах с высоким содержанием калия.

Начать снижать высокое кровяное давление может помочь один популярный продукт - изюм, так как он богат калием.

"Диагноз высокого кровяного давления не обязательно означает, что вам придется принимать лекарства. Вы и ваш лечащий врач можете внимательно изучить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и разработать план контроля артериального давления. Это может включать в себя физические упражнения, ограничение употребления алкоголя, отказ от курения и обеспечение хорошего ночного сна", - пишет healthdigest.com.

Указывается, что полезные для сердца изменения необходимо будет внести и в рацион, а именно сократить количество продуктов с высоким содержанием натрия и добавить продукты с высоким содержанием калия, с чем и поможет изюм.

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"Поддержание низкого соотношения натрия и калия важно для контроля высокого кровяного давления", - говорится в публикации.

Исследование 2022 года, опубликованное в European Heart Journal, показало, что люди, в рационе которых было больше калия, имели более низкое кровяное давление и меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно среди женщин.

Если же вы не любитель изюма, есть много продуктов, богатых калием, которые помогут контролировать ваше кровяное давление. Это бананы, маракуйя, авокадо, овощи, бобовые и молочные продукты.

Напомним, ранее УНИАН писал, какую рыбу нужно есть для здоровья сердца.

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