Черник подчеркнул, что не стоит недооценивать врага, и россияне действительно могут прибегнуть к чему угодно.

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заверил, что у россиян нет достаточного количества сил для наступления на Харьков. При этом, на самой границе все заминировано и фортифицировано.

"Чтобы условно штурмовать Харьков, России нужно минимум 100-тысячный корпус только в одном направлении, а не по всей линии границы Киевской, Сумской и Харьковской областей. Меньше быть не может, потому что это 40 км, которые надо пройти боями. Если говорить обо всех трех направлениях, то им надо еще дополнительных 300 тыс. Где им сейчас взять их? Да, возможны операции типа "зашел-вышел". Если россияне вторгнутся на несколько километров, мы будем вынуждены с ними вступать в бои, а значит отвлекать силы и средства, которые могли бы быть полезными непосредственно по линии боестолкновения", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Черник подчеркнул, что не стоит недооценивать врага, и россияне действительно могут прибегнуть к чему угодно. Но утверждать, что Сумы и Харьков будут окончательно атакованы, некорректно, считает Черник.

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"Они маленькую Авдеевку проходили 10 лет, это до 8 км, не больше. Действительно, они взяли Бахмут, но дальше Бахмута не проснулись. Тактические высоты, как принадлежали нам, так и принадлежат. Россияне имеют определенные тактические успехи в продвижении на несколько сот метров только. Так как такими силами 35 тыс. проходить 40 км? Как по мне, это нонсенс. Вместе с тем, от сумасшедших можно ждать чего угодно, они могут ударить", - добавил он.

Возможность наступления на Харьков

Российские оккупанты формируют Северную группировку войск из элементов Ленинградского военного округа для проведения операций на Белгородско-Харьковском оперативном направлении. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны в своем отчете. Они убеждены, что Кремль не имеет достаточных сил для захвата Харькова или Сум.

Военный под псевдонимом "Магнит", старший офицер 2-го отдельного отряда специального назначения "ОМЕГА" российским убежден, что захватчикам никогда не удастся захватить Харьков.

"В настоящее время противник, который находится вблизи государственной границы с нашей областью, в основном - это живая сила, которая находится в обороне для сдерживания наших сил. Но не в таком количестве, скажем, как на Запорожском или Донецком направлении", - отметил военный.

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