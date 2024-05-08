Это свидетельствует о том, насколько серьезно Соединенные Штаты подходят к вопросу национальной безопасности.

Администрация Джо Байдена отозвала экспортные лицензии, которые позволяли Intel и Qualcomm поставлять Huawei полупроводники, поскольку Вашингтон решил усилить давление на китайского гиганта в мире телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщает Financial Times.

В Министерстве торговли подтвердили FT, что отозвали определенные лицензии на экспорт для Huawei, но не сказали, о какой именно американской компании идет речь.

"Мы постоянно оцениваем, как наши средства контроля могут наилучшим образом защитить нашу национальную безопасность и внешнеполитические интересы, принимая во внимание постоянно меняющуюся среду угроз и технологический ландшафт", - заявил представитель ведомства. Видео дня

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что Министерство торговли известило компании, которые могут пострадать от новых ограничений, но не предоставило подробностей относительно решения.

Заметим, что в США уже действуют довольно жесткие ограничения на продажу американских технологий компании Huawei, но республиканцы призвали президента Джо Байдена принять еще более существенные меры против компании из Китая.

Некоторые специалисты по вопросам национальной безопасности считают, что с помощью нее Пекин занимается кибершпионажем по всей Земле. Впрочем, сама Huawei эти обвинения отрицает.

Huawei - последние новости

Ранее стало известно, что прибыль Huawei в мартовском квартале составила 19,6 млрд юаней (2,7 млрд долларов), что на 564% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Феноменальный рост подчеркнул успехи Huawei в борьбе с американскими санкциями, которые, как казалось ранее, наносят ей колоссальный вред. Так, в 2021-м сообщалось, что санкции США обвалили продажи Huawei почти вдвое.

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