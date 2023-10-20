На Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток окружить город.

Силы спецопераций обнародовали "жирные" кадры из Авдеевки об уничтожении сил российских захватчиков.

Как отмечается в Telegram ССО, на Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток окружить город. При этом отмечается, что наши защитники крепко держат оборону и наносят врагу немалые потери.

В частности, операторы 3-го полка ССО обнаружили тяжелую технику оккупантов, которая двигалась в направлении Авдеевки. С помощью имеющегося вооружения, а именно FPV-дронов, ПЗРК Javelin, минометов, наши воины оперативно остановили врага. Как следствие качественной работы уничтожено: четыре БТР, два танка и несколько десятков живой силы противника.

О том, как это было, можно посмотреть видео.

Ситуация на Авдеевском направлении

В вечерней сводке Генштаб ВСУ от 19 октября отмечается, что на Авдеевском направлении россияне в течение суток вели безуспешные штурмы при поддержке авиации в районах Авдеевки, Новокалинового, Степного и Северного Донецкой области, где ВСУ отбили более 10 атак врага.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал ситуацию возле Авдеевки, подчеркнув, что российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону украинских военных и окружить город.

По его информации, здесь ситуация сложная, враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию. Несмотря на все, украинские воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника.

17 октября, глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сказал, что последние несколько суток наблюдается "понижение градуса напряжения" на Авдеевском направлении. По его словам, об этом свидетельствует уменьшение штурмовых действий благодаря тому, что наши военные "сложили" мост ударом между Ясиноватой и Горловкой. Из-за этого у врага есть определенная проблема по БК и логистике. По словам Барабаша, в октябре было самое масштабное наступление на Авдеевку за все времена этой войны и возможно дальнейшее обострение.

Военный эксперт, военный летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что для российских оккупационных войск Авдеевка стала вторым Бахмутом, однако только по количеству потерь.

В частности, за минувшие сутки, 19 октября, ВСУ убили и ранили почти 900 боевиков возле города.

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