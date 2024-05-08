Авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по трем средствам ПВО россиян.

За 8 мая на фронте в Украине зафиксировали 121 боевое столкновение, сообщает Генштаб ВСУ.

Война в Украине - ситуация на фронте 8 мая

Отмечается, что на самых "горячих" направлениях фронта ситуация следующая:

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись более 10 населенных пунктов.

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На Купянском направлении ВСУ отразили 7 атак; под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 9 атак; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 21 атаку; под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 35 атак; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении россияне 6 раз пытались прорвать оборону ВСУ; под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов.

На Ореховском направлении войска РФ 19 раз атаковали позиции ВСУ; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра; совершили 1 безуспешную атаку в районе населенного пункта Крынки Херсонской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

Потери России в Украине 8 мая

Сообщается, что авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийских средствах и 8 районах сосредоточения личного состава российских войск.

Тем временем россияне нанесли 59 ракетных и 55 авиационных ударов, совершили 84 обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры, в частности энергетика", - сообщала в Генштабе.

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения составляют около 477 тысяч 430 человек личного состава. За минувшие сутки украинские Силы обороны уничтожили 970 оккупантов.

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