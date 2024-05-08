По данным следствия, злоумышленники искали потенциальных наемников в нескольких штатах.

Четверо людей арестованы за обман молодых индийцев, которые заставляли их воевать за Россию против Украины.

В марте Центральное бюро расследований (ЦБР) сообщило, что таким образом были обмануты около 35 индийских мужчин. Сеть торговцев людьми заманивала молодых людей в Россию, обещая им выгодную работу или места в университетах, пишет Reuters.

Четверо арестованных индийских граждан были переводчиком, специалистом по оформлению виз и бронированию авиабилетов, а два из них "главными вербовщиками" в южных штатах Керала и Тамилнад.

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Расследование "продолжается в отношении других обвиняемых, которые являются частью этой международной сети торговцев людьми", - заявили представители индийских ведомств.

По данным следствия, злоумышленники искали потенциальных наемников в нескольких штатах. Они действовали через соцсети и местных рекрутеров, предлагая "высокооплачиваемую работу в России". Молодым людям вербовщики обещали помощь с поступлением в частные вузы России, а также с бесплатным продлением визы. Согласившихся после приезда в Россию отправляли на военную подготовку, а затем против воли - в зону боевых действий.

Семьи двух индийских мужчин, которые погибли в Украине, рассказали Reuters, что они отправились в Россию, рассчитывая работать в армии в качестве "помощников".

Другие страны Южной Азии также предостерегли своих граждан после того, как стало известно о многочисленные случаях вербовки в российскую армию.

В среду Шри-Ланка заявила, что "несколько" ее отставных ветеранов войны были заманены на российско-украинский фронт обещанием "солидной зарплаты", гражданства и других льгот, но ничего из этого не было предоставлено.

Как РФ заманивает граждан других стран на войну

Родственники непальцев, которые воюют в Украине на стороне РФ, требуют от Москвы вернуть их родственников. Сейчас Россия завербовала в свои ряды около 15 тысяч жителей, предлагая им за службу 2000 долларов, писало CNN.

В декабре 2023 года Непал призвал Российскую Федерацию прекратить вербовать своих граждан на войну против Украины. Обращение было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Непала.

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