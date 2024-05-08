Украинские обладатели прав на шоу уже пригрозили россиянам судами.

Россияне хотят снять в оккупированном Мариуполе новые серии тревел-шоу "Орел и Решка" – без разрешения украинских обладателей прав на передачу. О начале съемок заявила российская блогерша Настя Ивлеева, которая когда-то была ведущей этой программы.

Как пишет российское оппозиционное издание "Можем объяснить", программа наподобие "Орла и Решки" уже снимается, но на каком российском канале она выйдет — пока неизвестно. До войны украинское шоу траслировалась на канале "Пятница", принадлежащем "Газпром-Медиа холдинг".

С полномасштабным российским вторжением украинские правообладатели разорвали связи с российским телевидением, и программа "Орел и Решка" исчезла с телеэкранов в РФ.

Видео дня

"Воровать бренд просто так крупные игроки не решатся. Возможно, проект стартует на личном канале Ивлеевой в ВК или RuTube", — рассказали источники "МО".

По словам самой Ивлеевой, первый выпуск шоу посвящен Золотому кольцу России — туристическому маршруту по историческим городам к северу от Москвы. Судя по трейлеру, программу назвали "Черный пес и Решка". Как утверждают источники журналистов, один из выпусков программы россияне хотят снять на оккупированных территориях Украины. В частности упоминается разрушенный захватчиками Мариуполь, который сейчас стараются превратить в "витрину" так называемых "новых территорий" России.

Украинские правообладатели грозят Ивлеевой судом

Как писал УНИАН, создательница шоу "Орел и Решка", украинский продюсер Нателла Крапивина пригрозила подать в европейский суд на Ивлееву, если она действительно будет снимать шоу под брендом "Орла и Решки" или с узнаваемыми деталями украинского шоу.

"Я привлеку ее к судам в Европе, так как мой бренд защищен по всему миру, я немало средств в это вложила. И, боюсь, путешествовать Настя сможет после этого только в своих влажных фантазиях", - сказала Крапивина.

Вас также могут заинтересовать новости: