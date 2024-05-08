Отмечается, что восстановлен процесс взыскания долгов через суд.

Украинцам могут начислять штрафы за неуплату коммуналки. Также должникам могут прекратить поставку коммунальных услуг.

Юрист Анастасия Цыбулько отметила, что в законодательстве не указано никакой минимальной суммы долга, поэтому получается, что поставщик коммунальных услуг по своему усмотрению решает, когда прекратить поставки услуг.

При этом она напомнила, что запрет на отключение коммунальных услуг, начисления штрафов и пени сохраняется только на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий.

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По словам юриста, поставщики услуг могут подать в суд, чтобы взыскать задолженность, если лицо отказывается платить добровольно или заключить договор реструктуризации.

"Сейчас восстановлен процесс взыскания долгов через суд, как это происходило до полномасштабного вторжения, учитывая четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности", – объяснила Цыбулько в комментарии 24 каналу.

Она указала, что в случае, когда у лица нет возможности оплатить задолженность – она может подать поставщику услуг заявление о реструктуризации долга. В этом случае погашение можно растянуть до 60 месяцев, в зависимости от суммы долга и уровня доходов должника

Долги за коммуналку - главные новости

После полномасштабного вторжения Российской Федерации Кабмин запретил начисления и взыскания штрафов и пени, инфляционных начислений, процентов годовых на задолженность за коммунальные услуги, образованную за несвоевременное или неполное внесение платы населением. Кроме того, запретили прекращать или приостанавливать предоставление таких услуг в случае неуплаты или оплаты не в полном объеме.

9 января Кабинет министров отменил запрет на прекращение предоставления коммунальных услуг, начисления и взыскания неустойки и задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус объяснил, что правительство решило отменить мораторий на отключение коммунальных услуг из-за того, что увеличились неплатежи.

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