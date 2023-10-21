Оккупанты не оставляют попыток наступления на Авдеевку, но украинские воины стойко держат оборону.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал о ситуации на направлении, в том числе и вокруг Авдеевки, и активности врага там.

"Враг кое-что, можно сказать по потерям, - снизилась его активность. Но он продолжает идти вперед. В целом, если говорить по Таврическому направлению, - враг нанес один ракетный и 24 авиационных удара. Но большинство из них - это КАБы, и именно на Авдеевском направлении", - сказал он в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинские ракетчики и зенитчики "проредили" фронтовую тактическую авиацию - Су-25 и вертолеты. "Поэтому сейчас враг, в основном, где-то процентов 80, атакует КАБами с самолетов Су-35 и Су-34", - сказал спикер.

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По его словам, оккупанты в общей сложности провели 53 боевых столкновения и совершили 685 артобстрелов. "На Авдеевке он (враг, - УНИАН) не оставляет попыток. Наши воины там стойко держат оборону. Еще 11 танков и 29 боевых бронированных машин - это за прошедшие сутки уничтожили воины ОСУВ "Таврия". И около 80% из этого - именно в Донецкой области", - сообщил Штупун.

Кроме того, он отметил, что безуспешными были наступательные действия российских захватчиков в районах Новокалинового, Степного и Первомайского. Также без успеха враг вел штурмовые действия возле Марьинки и Новомихайловки - там отбито около 20 атак.

"Если говорить о Шахтерском и Запорожском направлениях, то там отражены атаки в районах Золотой Нивы, Старомайорского, Равнополя, Полтавки и Работиного. Возле Работиного враг пытается восстановить утраченное положение - безуспешно", - подчеркнул спикер.

Штупун добавил, что украинская артиллерия продолжает работать. "В течение суток выполнили 1 тысячу 244 огневых задания. И общие потери врага за прошедшие сутки несколько ниже, почти в два раза - 496 человек. По сравнению с позавчерашними цифрами - это гораздо меньше. Также два оккупанта сдались в плен и мы уничтожили 50 единиц военной техники врага в целом на Таврическом направлении", - рассказал он.

Также на вопрос о ситуации вокруг Марьинки спикер отметил, что там активность врага держится примерно на том же уровне, что и раньше. "Как он усилил, где-то около 15-20 атак... Небольшой процент на Новомихайловку идет, в основном, враг продолжает штурмовать Марьинку. Это его такая задача", - сказал Штупун и добавил, что у врага "продвижения достаточно незначительные, а потери - достаточно большие".

Кроме того, уточняя ситуацию вокруг Работиного и Вербового, он отметил, что враг там проявляет небольшую активность, сразу получает жесткий ответ и "успокаивается на определенное время".

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, 19 октября Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подчеркнул, что российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону украинских военных и окружить Авдеевку.

20 октября объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления проинформировал, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за сутки общие потери оккупантов составили 1 тыс. 51 человек.

По данным Института изучения войны (ISW), 20 октября российские оккупанты возобновили наступление в районе Авдеевки и незначительно продвинулись вперед.

Сегодня, 21 октября, в своей утренней сводке Генеральный штаб ВСУ отметил, что враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но украинские военнослужащие держат оборону, нанося захватчикам многочисленные потери.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко выразил мнение, что в ситуации вокруг Авдеевки "игра будет продолжаться вдолгую". По его словам, российское командование, непосредственно ответственное за это направление, не может доложить президенту России Владимиру Путину о поражениях.

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