По его словам, иногда есть перемещения подразделений Сил обороны, которые связаны с разрушением позиций.

На Авдеевском и Новопавловском направления враг уничтожается и не имеет существенных успехов. Об этом рассказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"Враг круглосуточно пытается штурмовать и продвигаться. Речь идет о населенных пунктах Нетайлово, Невельское, Красногоровка. Силы подразделения бригады держат линию фронта. Враг уничтожается, существенных успехов у него нет", - подчеркнул он в эфире "Эспрессо".

По его словам, иногда есть перемещения подразделений Сил обороны, связанные с разрушением позиций.

Видео дня

"Поэтому наш личный состав отводится. Это измеряется сотнями метров, не более. Враг имеет поддержку авиации, происходят постоянные артиллерийские обстрелы. В небе наблюдается большое количество вражеских БПЛА, которая влияет на поставки боеприпасов и перемещение личного состава. Поэтому приходится делать это ночью. Но мы уничтожаем врага десятками каждый день", - пояснил Цехоцкий.

Война в Украине - ситуация на фронте

За прошедшие сутки между Силами обороны Украины и российскими захватчиками на фронте произошло 84 боевых столкновения, сообщает Генштаб.

Одним из самых горячих остается Купянское направление, где РФ 16 раз пыталась прорвать линию защиты Сил обороны Украины. Еще три атаки врага были отражены на Лиманском направлении, в районе населенных пунктов Терны и Невское.

На Бахмутском направлении оккупанты 17 раз атаковали позиции украинских военных. Зато на Авдеевском было успешно отражено 27 атак врага. Еще 11 штурмов оккупанты провели на Новопавловском направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: