Авиакомпании обеспокоены ситуацией с GPS-навигацией в регионе.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало главу посольства России в Таллине, чтобы выразить протест из-за глушения GPS. Москву обвинили в нарушении международных правил путем создания помех GPS-навигации в воздушном пространстве над странами Балтии.

"Глушение сигнала GPS является элементом гибридной деятельности России, нарушающей повседневную жизнь и угрожающей безопасности союзников", - цитирует заявлении министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна издание Reuters.

Глушение сигналов GPS может нарушить работу коммерческих авиалайнеров, что вызывает обеспокоенность у авиакомпаний, которые говорят, что уже несколько месяцев сталкиваются с такими помехами. К счастью, летчики могут ориентироваться с помощью других средств.

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Проблемы с GPS – последние новости

29 апреля руководители министерств иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что РФ глушит сигналы GPS в Балтийском море. По их данным, это может привести к авиакатастрофе.

Финская авиакомпания Finnair заявила, что приостановит все полеты в эстонский город Тарту, чтобы местный аэропорт смог модернизировать свою навигационную систему, которая до сих пор полагалась только на GPS.

Позже глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия несет ответственность за сбои в работе GPS-сигнала в регионе Балтийского моря.

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