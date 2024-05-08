В правительстве обеспокоены отсутствием регулирования, что сделало препарат доступным для детей и повлекло увеличение количества преступлений.

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин, первой страны в Азии, которая легализовала каннабис два года назад, заявил, что намерен снова запретить этот наркотик. По его словам, он обеспокоен тем, что отсутствие регулирования сделало препарат доступным для детей и вызвало увеличение количества преступлений в стране, сообщает Independent.

Глава правительства Таиланда попросил Министерство здравоохранения внести изменения в список наркотиков, чтобы снова включить каннабис, и издать новые правила, чтобы разрешить его использование только в медицинских целях.

"Сретта также приказал местным властям прекратить преступную деятельность, связанную с незаконной торговлей наркотиками, и потребовал увидеть прогресс в течение 90 дней", - пишет издание. Видео дня

СМИ отмечает, что после декриминализации каннабиса в 2022 году изначально говорилось, что он будет разрешен только для использования в медицине, но на практике рынок был нерегулируемым. Это вызвало негативную реакцию общественности и беспокойство по поводу неправильного использования и преступности.

"На выборах 2023 года все основные партии ... пообещали разрешить использование каннабиса только в медицинских целях. Сторонники каннабиса и предприниматели выступили против радикального отказа, который, по их мнению, нанесет ущерб экономике. Легальный каннабис способствовал развитию туризма и сельского хозяйства Таиланда и породил тысячи розничных продаж каннабиса - от магазинов, грузовиков до рыночных киосков по всей стране", - говорится в материале.

Легализация каннабиса в Таиланде

После легализации каннабиса в Таиланде местные власти призвали туристов не приезжать в страну "только чтобы накуриться". С соответствующим заявлением выступил министр здравоохранения страны Анутин Чарнвикарул.

Употребление каннабиса в рекреационных целях вызвало большой ажиотаж в Таиланде. Несмотря на призывы правительства "не накуриваться", предприятия по производству каннабиса со специальными комнатами для курения стали крайне популярными среди местных жителей и туристов.

При этом тем, кто курит каннабис в общественных местах, по-прежнему грозит трехмесячный тюремный срок или штраф в размере, эквивалентном 700 долларам США.

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