Морпехи сбили 'невидимый' для РЭБ российский дрон 'Князь Вещий Олег' (видео)

Украинские морские пехотинцы сбили новейший российский разведывательный беспилотник "Князь Вещий Олег". Об этом сообщили в Силах обороны Юга Украины.

"Новейший российский разведывательный беспилотник самолетного типа "Князь Вещий Олег" был сбит расчетами зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 37-й отдельной бригады морской пехоты. Это уже второе поражение БПЛА этого типа за неделю", – говорится в сообщении.

Украинские военные поясняют, что "Князь Вещий Олег" – это новейший российский разведывательный беспилотник тактического уровня. Это планер самолетного типа, изготовленный с использованием простых материалов (дерево, композиты, пенопласт). Он малозаметный для радаров и устойчив к средствам РЭБ благодаря использованию нестандартных частот управления или оптического волокна в отдельных модификациях.

Дрон оснащен камерами высокого разрешения для ведения аэроразведки в режиме реального времени. Он работает на высотах от нескольких сотен метров до 3-4 километров. Беспилотник работает в паре с другими комплексами для корректировки огня артиллерии на линии боевого столкновения.

Спецназовцы ГУР поразили два военных судна РФ – что известно

Напомним, в ночь на 14 марта Силы обороны Украины поразили две военные единицы России – железнодорожный паром "Славянин" и судно "Авангард", которые были основными элементами Керченской паромной переправы.

Обе единицы противник использовал для ведения преступной войны против Украины – они были основными элементами так называемой Керченской паромной переправы и играли одну из ключевых ролей в морской военной логистике врага. В частности, участвовали в транспортировке оружия, военной техники и боеприпасов.

