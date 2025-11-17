Российский разведывательный дрон "Князь Вещий Олег" ничего особенного, кроме названия, не имеет. Об этом рассказал начальник отделения коммуникации 63 ОМБр Ростислав Ящишин в эфире "Киев24".
"Это второй случай, когда сбили этот разведывательный дрон. Первой его сбила 53 бригада, а на следующий день сбила наша бригада. Больше таких дронов, насколько мне известно, никто не сбивал, потому что, возможно, это были какие-то экспериментальные модели. Возможно, их запустили несколько штук, чтобы посмотреть, как они себя покажут, но они так же легко сбиваются нашими FPV-дронами, как и любые другие крылья, которые летают на нашем направлении", - заверил он.
Ящишин добавил, что этот беспилотник, кроме технических характеристик, является современной моделью и имеет хорошую оптику. Также этот дрон может фотографировать территорию за 40-45 километров.
"Больше какой-то информации, даже в российских источниках, нет. Поэтому ничего особенного там, кроме названия. Почему они его так назвали, можно только догадываться. Этот "Князь Олег" имеет такое же отношение к России, как Лиссабон в Португалии, то есть вообще никакого. Но они привыкли воровать нашу историю, и, очевидно, эта фраза, которую приписывают Князю Олегу, что Киев будет матерью городов русских, соответственно россиянам очень понравилась, из-за чего они пытаются как-то на этом спекулировать", - объяснил военный.
Сбитие нового российского дрона - "Князь Вещий Олег" - что известно
Как писал УНИАН, в начале ноября этого года стало известно, что украинские военные сбили на фронте редкий российский дрон "Князь Вещий Олег".
"Скорее всего, противник его использует, в том числе, если имеет какие-то новые ресурсы, для разведывательной деятельности, в плане того, что такие дроны противник тоже пытается тестировать для того, чтобы находить какое-то противодействие, в частности, тем мерам, которые осуществляем мы", - рассказал представитель 11 армейского корпуса Петр Запорожец.