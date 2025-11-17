По словам военного, этот беспилотник, кроме технических характеристик, является самой современной моделью.

Российский разведывательный дрон "Князь Вещий Олег" ничего особенного, кроме названия, не имеет. Об этом рассказал начальник отделения коммуникации 63 ОМБр Ростислав Ящишин в эфире "Киев24".

"Это второй случай, когда сбили этот разведывательный дрон. Первой его сбила 53 бригада, а на следующий день сбила наша бригада. Больше таких дронов, насколько мне известно, никто не сбивал, потому что, возможно, это были какие-то экспериментальные модели. Возможно, их запустили несколько штук, чтобы посмотреть, как они себя покажут, но они так же легко сбиваются нашими FPV-дронами, как и любые другие крылья, которые летают на нашем направлении", - заверил он.

Ящишин добавил, что этот беспилотник, кроме технических характеристик, является современной моделью и имеет хорошую оптику. Также этот дрон может фотографировать территорию за 40-45 километров.

"Больше какой-то информации, даже в российских источниках, нет. Поэтому ничего особенного там, кроме названия. Почему они его так назвали, можно только догадываться. Этот "Князь Олег" имеет такое же отношение к России, как Лиссабон в Португалии, то есть вообще никакого. Но они привыкли воровать нашу историю, и, очевидно, эта фраза, которую приписывают Князю Олегу, что Киев будет матерью городов русских, соответственно россиянам очень понравилась, из-за чего они пытаются как-то на этом спекулировать", - объяснил военный.

Сбитие нового российского дрона - "Князь Вещий Олег" - что известно

Как писал УНИАН, в начале ноября этого года стало известно, что украинские военные сбили на фронте редкий российский дрон "Князь Вещий Олег".

"Скорее всего, противник его использует, в том числе, если имеет какие-то новые ресурсы, для разведывательной деятельности, в плане того, что такие дроны противник тоже пытается тестировать для того, чтобы находить какое-то противодействие, в частности, тем мерам, которые осуществляем мы", - рассказал представитель 11 армейского корпуса Петр Запорожец.

