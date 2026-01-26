Зима диктует свои правила: в NYT выяснили, как сильные морозы изменили войну в Украине

Погодные условия имеют особое значение, когда в боевых действиях доминируют дроны.

В начале полномасштабной войны в Украине на поле боя доминировали танки и другая тяжелая бронетехника. Теперь же Украина и РФ повсеместно используют дроны, которые не только наблюдают за ситуацией на фронте, но и наносят удары с воздуха.

Как пишет The New York Times, в эпоху доминирования дронов Украина и Россия стали гораздо реже использовать тяжелую бронетехнику. Более того, россияне стали часто посылать небольшие группы солдат, которые передвигаются пешком или на мотоциклах, надеясь, что они будут менее заметны для дронов.

Как изменение погоды повлияло на боевые действия

"На самом деле ничего не меняется, ни летом, ни зимой. Единственное отличие - это холод", - рассказал журналистам командир украинского пехотного взвода с позывным "Сало".

Военный аналитик из Вены Франц-Стефан Гади в разговоре с журналистами подчеркнул, что погодные условия имеют особое значение, когда в боевых действиях доминируют дроны. По его словам, некоторые аспекты зимней погоды облегчают продвижение войск в эпоху дронов, а другие - затрудняют.

Например, зимой деревья оголены, а их листья больше не служат маскировкой, что делает солдат более уязвимыми для дронов. Также на снегу легко заметить следы вражеских военных, а низкие температуры повышают эффективность тепловизионных камер на дронах.

"Мы можем четко видеть следы на снегу, куда они ведут, и определять позиции, где скрывается враг. Как только снегопад усиливается, мы теряем видимость. Для нас это самое опасное время", - поделился украинский офицер с позывным "Ширли".

Многие аналитики и украинские солдаты уверены в том, что российские войска используют пасмурную погоду, туман и сильный снег в качестве прикрытия для попыток продвижения на фронте.

"При плохой погоде большее количество солдат сможет прорваться через линию обороны", - сказал в разговоре с журналистами военный эксперт из Института исследований внешней политики в Филадельфии Роб Ли.

Ли подчеркнул, что сильные морозы в Украине могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия для солдат на фронте. Например, низкие температуры создаюттрудности для бойцов на линии фронта, ухудшая их способность передвигаться и сражаться.

Морозы также являются проблемой для дронов. Низкие температуры могут ухудшить срок службы их батареи. Более того, если идет снег, некоторые беспилотники могут стать неработоспособными, что создает риск продвижения врага, добавили в издании.

"Плохая погода и техника не дружат", - заявил сержант-дроновод с позывным "Сол", отметив, что снег сильно влияет на эффективность беспилотников.

В издании отметили, что полевые укрытия тоже изменились из-за холодной погоды. Из-за угрозы дронов их приходится копать глубже, что сложнее делать, когда земля замерзла.

По словам "Сало", войскам приходится дольше оставаться в укрытиях и избегать передвижений, чтобы выжить на фронте. Он подчеркнул, что дроны сейчас выполняют огромный объем работы, но пехота по-прежнему играет решающую роль, и не только потому, что плохая погода может вывести дроны из строя или снизить видимость.

"Человеческий фактор по-прежнему должен присутствовать. Потому что пехота удерживает линию", - объяснил командир пехотного взвода.

Получила ли Украина преимущество из-за морозной погоды

Аналитики пока не определились, Украина или Россия получат больше выгоды от морозной зимней погоды. По их словам, многое зависит от суровости холода и количества снега.

"Зависимость дроновой войны от погодных условий создала парадокс: обе стороны полагаются на беспилотные системы для оценки обстановки и нанесения точных ударов, но при этом обе сталкиваются с ограниченными возможностями для проведения операций", - заявил Франц-Стефан Гади.

Он добавил, что зима, как правило, благоприятствует защитникам. Эту точку зрения поддержали несколько украинских солдат, с которыми общались журналисты в Днепропетровской области.

Солдаты отметили, что россияне стремятся продвигаться вперед, в то время как защитники должны просто оставаться на месте и удерживать линию, ограничивая свою уязвимость.

РФ прорывается на новых участках границы - что известно

Ранее начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "ГАРТ" Александр Даниленко рассказал, что россияне пытаются прорваться в нескольких местах через государственную границу Украины на Южно-Слобожанском направлении, которое немного шире, чем непосредственно Волчанское. По его словам, враг всю прошлую неделю продолжал штурмовые действия.

Даниленко поделился, что на севере Харьковщины еще месяц назад несколько населенных пунктов возле Волчанска были активными зонами. На других участках были попытки проникновения ДРГ, обстрелы, но массовых прорывов не было.

