Ситуация вокруг Дроновки усложняется, идет борьба за удержание поселка, - военные

Враг ежедневно накапливает ресурсы в Серебрянском лесу и Сиверске.

На Славянском направлении российские оккупанты усиливают давление вокруг Дроновки, ситуация вокруг населенного пункта усложняется, ведется позиционная борьба за его удержание. Об этом сообщает 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада.

"Для штурма Дроновки, Платоновки и Закитного, а также установления контроля над этими населенными пунктами враг ежедневно накапливает ресурсы в Серебрянском лесу и Северовке", - говорится в сообщении.

Так, подразделения 81 бригады круглосуточно выявляют оккупантов и их средства и наносят поражение. В частности, зенитные экипажи уничтожают разведывательные и ударные беспилотники противника, которые постоянно работают по позициям украинских воинов.

Видео дня

"На этой неделе подразделения БпС обнаружили и уничтожили САУ 2С3 "Акация", которую оккупационные войска пытались замаскировать в Серебрянском лесничестве", - рассказали военнослужащие.

Отмечается, что основной задачей врага на этом участке фронта остается контроль над прибрежными территориями Северского Донца и закрепление на господствующих высотах. В случае успеха враг сможет применять свои средства поражения в тыловые зоны Сил обороны Украины.

В то же время тактика оккупантов остается неизменной - небольшие группы от двух человек, пытающиеся проникнуть в межпозиционное пространство подразделений 81 оаэмбр.

"Чтобы оставаться незаметными, россияне применяют антитепловые плащи ночью, а днем маскировочные халаты и неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении.

Новости с фронта

Как сообщалось, глава генерального штаба России Валерий Герасимов заявил о захвате поселка Купянск-Узловой в Харьковской области, к которому россияне даже не подошли.

В то же время, по данным карты мониторингового канала DeepState, от Купянска-Узлового до территории, которую сейчас контролируют российские оккупанты, не менее 10 километров.

Также в Госпогранслужбе сообщили, что в последние недели враг активизировался на границе с Харьковской областью, в частности, в направлении населенного пункта Дихтярное, а также вблизи Волчанска в полосе села Волчанские Хутора.

Вас также могут заинтересовать новости: