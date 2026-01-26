Как оккупант притворился пингвином: 'Флеш' предупредил о новом способе маскировки россиян

Россиянин надел огромный белый балахон - и, вероятно, думал, что стал незаметным на снегу.

Украинские военные обнаружили и ликвидировали российского оккупанта, который маскировался под большую птицу. Об этом рассказал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Он также обнародовал кадры, на которых можно увидеть неизвестного, одетого в огромный балахон белого цвета с черными пятнами. Очевидно, это россиянин в маскировочном костюме, который на фоне белого снега, возможно, не очень заметен для украинских военных. Венчает наряд "голова птицы с клювом". Оккупант перемещается по местности, периодически оглядываясь по сторонам.

Исходя из сообщения ВСУ, украинские операторы дронов все-таки заметили и ликвидировали странную "птицу".

Видео дня

"120 отдельная бригада ТРО была замечена в охоте на пингвинов. Помните, я показывал вам врага в плащах-невидимках, это такая же история. Можно улыбнуться, но нужно обратить внимание на попытки и опыт врага в теме маскировки", - считает "Флеш".

Россияне придумали хитрый способ, как наступать ночью

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что российские оккупанты масштабировали использование на фронте анти-тепловизионных плащей. Так они получили возможность обходить оборонительные позиции ВСУ в темное время суток. Противник стремится не вступать в бой на передней линии, а проникать за оборонительные позиции украинских военных. Если это удается, оккупанты заходят в тыл наших войск и ищут позиции операторов БПЛА или минометчиков. Затем начинают стрелковый бой. По словам аналитиков, указанные плащи-накидки минимизируют видимость тепла и таким образом играют в этой стратегии важную роль.

Вас также могут заинтересовать новости: