Российские оккупанты масштабировали использование антитепловизионных плащей на фронте. Благодаря этому они имеют возможность обходить оборонительные позиции украинских военных в темное время суток, сообщает DeepState.

Аналитики рассказали, что цель врага состоит в том, чтобы не вступать в бой на передней линии, а проникать за оборонительные позиции. После этого оккупанты заходят в тыл и ищут позиции операторов БПЛА или минометчиков, и уже с ними начинают стрелковый бой.

В DeepState объяснили, что специальные плащи-накидки, которые минимизируют видимость тепла, играют в этой стратегии важную роль. Аналитики подчеркнули, что эта тактика применяется уже давно даже за пределами российско-украинской войны. Тем не менее именно сейчас оккупанты стали чаще придерживаться этой стратегии.

Ранее спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова поделилась, что враг начал увеличивать количество атак вблизи Торецка, а также накапливает ресурсы возле Часового Яра. Она отметила, что оккупанты каждую ночь заводят личный состав в антитепловизионных пончо или плащах.

Россияне провалили летнюю наступательную кампанию

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что оккупанты не достигли целей, которые они ставили перед собой на летнюю кампанию. По его словам, курс на Славянско-Краматорскую агломерацию, который для противника остается наиболее важным, на самом деле достигается чрезвычайно медленно.

Згурец добавил, что теперь ожидается начало осенне-зимней кампании, где россияне будут пытаться в первую очередь решить вопрос как раз с продвижением к Славянско-Краматорской агломерации.

