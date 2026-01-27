Советник министра обороны рассказал, что нужно препринять для успешной борьбы с 'Шахедами'

Кроме зенитных дронов нужно использовать зенитно-ракетные комплексы и авиацию.

В борьбе со вражескими дронами "Шахед" должен работать целый комплекс мер. Об этом в эфире Radio NV сказал Сергей "Флэш" Бескрестнов, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины.

Отвечая на вопрос о противодействии "Шахедам", он отметил, что первое - это максимальное использование технологий зенитных дронов.

"Противник будет противодействовать нашим методом… Как только мы наладим стену зенитных дронов, которые смогут атаковать "Шахеды", россияне сразу перейдут на реактивные дроны формата "Герань-5", которые летают со скоростью 500-600 километров в час. Для того, чтобы наши текущие эшелоны зенитных дронов не могли работать по скоростным целям", - поянил "Флэш" и подчеркнул он, уже сейчас нужно думать над этим вызовом.

Так, отметил Бескрестнов, против "Шахедов" будет работать целый комплекс мер. Кроме зенитных дронов нужно использовать зенитно-ракетные комплексы и авиацию:

"Мы должны это сделать так, чтобы все остальные методы работали на подхвате у зенитных дронов".

Он заявил о необходимости построения единого радиолокационного поля по стране.

Эксперт также добавил, что у него есть "технологические мечты", чтобы зенитные дроны, которые будут сбивать "Шахеды", управлялись удаленно.

Борьба с "Шахедами"

Как сообщал УНИАН, ранее Валерий Романенко, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации отметил, что за последние три месяца количество "Шахедов", летающих по Украине, медленно уменьшается, но при этом улучшается качество этих ударных дронов, и этот процесс будет продолжаться.

Говоря о применении Россией "Шахедов" со Starlink, он отметил, что точность ударов этими средствами возрастет абсолютно.

