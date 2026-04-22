Стагнация ПВО РФ в Крыму достигла того, что враг не считывает движение дронов, - эксперт

Крым стал для россиян своего рода "Чернобаевкой 2.0", считает эксперт.

Уровень стагнации российской системы противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму настолько масштабен, что оккупанты уже не фиксируют движение дронов. Об этом в эфире Radio NV сказал Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Глядя на посты в некоторых российских Z-пабликах, я понимаю, что россиянам уже банально не хватает ракет для тактического уровня зенитно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", – сказал Селезнев.

Эксперт отметил, что россияне чувствовали себя слишком уверенно, когда оккупировали Крым, завезли туда невероятное количество систем противовоздушной и противоракетной обороны.

"Но оказалось, что спустя четыре с лишним года полномасштабной войны даже этой огромной силы врагу явно не хватает для того, чтобы обеспечить постоянное прикрытие воздушного пространства над Севастополем и Крымом", – сказал Селезнев.

По его словам, утверждение о том, что тот, кто владеет Крымом, имеет абсолютное господство в акватории Черного моря, уже утратило свою актуальность. "Более того, чем дальше, тем больше враг убеждается в том, что Крым для них стал некой Чернобаевкой 2.0", – подчеркнул бывший пресс-секретарь.

Да, говорит Селезнев, Крым уязвим. А что касается Керченского моста, то, по его мнению, это лишь вопрос времени, когда он будет выведен в состояние нефункционального объекта.

Украина прорежила ПВО россиян в Крыму

Как сообщалось, ранее авиаэксперт и аналитик Константин Криволап высказал мнение, что Украина довольно серьезно проредила противовоздушную оборону российских оккупантов в Крыму.

Он, в частности, привел пример удара по феодосийскому пункту, где стоит зенитный ракетный комплекс С-400, защищающий Крымский мост.

