Как Украине удалось пробить мощную ПВО Москвы: эксперт поделился лайфхаком

Российская ПВО считается одной из самых мощных в мире, но и она не идеальна.

Мощная система ПВО вокруг Москвы не смогла сбить все украинские дроны из-за того, что Силы обороны прибегли к тактике перегрузки. Об этом рассказал эксперт по вопросам авиации Константин Криволап в эфире "Киев24".

Он отметил, что значительная часть российских комплексов ПВО действительно сосредоточена именно вокруг Москвы, где россияне создали четыре кольца обороны. Однако даже такая оборона имеет свои уязвимые места.

"Если стоит "Панцирь", он перекрывает где-то 20–25 километров радиуса. И вот, если туда летит, например, 12 беспилотников, все они поражаются. Ну, вот, ему повезло, хорошие результаты, он все 12 уничтожил. Потом он полчаса отдыхает, а в это время 13-й [беспилотник] заходит и делает свое дело", – объясняет Криволап.

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Эксперт отметил, что россияне зря спрашивали в соцсетях "Где наша ПВО?", когда украинские дроны разносили Московский НПЗ.

"А его нет. Просто его нет. Просто оно закончилось. Оно перезаряжается, оно отдыхает, оно там сдыхает", – говорит аналитик.

Удар по Москве: последние новости

Как писал УНИАН, в результате утренней атаки украинских беспилотников на Московском НПЗ были повреждены ключевые перерабатывающие установки. Больше всего пострадала современная установка Euro+, которая обеспечивает почти половину мощности завода и включает блоки перегонки сырой нефти, каталитического риформинга и гидроочистки дизельного топлива. Кроме того, были повреждены вторичные блоки, трубопроводы и резервуары для хранения нефтепродуктов.

В результате этой атаки разразился настолько масштабный пожар, что после него в нескольких районах Москвы и Подмосковья выпал так называемый "нефтяной дождь".

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