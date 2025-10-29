По мнению Либановой, надо найти моральных авторитетов, которым люди доверяют.

Украине, вероятно, удастся вернуть части юга страны, которые сейчас оккупированы, включая полуостров Крым. Такое мнение в интервью "Обозу" высказала директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Элла Либанова. По ее предположению, украинское общество постепенно становится более реалистичным в своих ожиданиях относительно условий завершения войны.

Она отметила, что сегодня возвращение границ 1991 года вряд ли возможно, ведь это требовало бы слишком большой цены. По ее убеждению, определенные территории, в частности юг и даже Крым, вернуть все же реально, хотя ситуация с Донбассом гораздо сложнее. В то же время, по мнению Либановой, война в этом году не завершится, поскольку общество еще не готово к этому.

"Что-то вернуть можно. Я думаю, что удастся вернуть юг, включая Крым... Я так думаю. Так подсказывает моя интуиция. С Донбассом значительно сложнее. С другой стороны, в этом году мы не сможем завершить войну... Люди не готовы. В то же время, когда социологи говорят, что все больше людей демонстрируют усталость от войны, желая мира. Но это не значит, что мы согласимся на любой мир", - сказала эксперт.

Она пояснила, что, хотя политики, возможно, склоняются к идее мира по нынешней линии разграничения, украинцы в целом пока не готовы к таким компромиссам. Однако, по ее словам, страна зависит от международной помощи, и в случае сильного внешнего давления может быть вынуждена принимать сложные решения. Либанова подчеркнула, что рано или поздно общество должно прийти к пониманию приоритета человеческой жизни над территориями, которые при необходимости можно будет вернуть, тогда как погибших - нет.

"Мы должны прийти к пониманию того, что лучше "отдать" какую-то территорию, которую можно потом отвоевать. А жизнь не вернется. Погибших людей нельзя воскресить", - подчеркивает она.

По ее мнению, для того, чтобы донести это до людей, нужно единство между властью и оппозицией, которого пока нет. Она отметила, что существуют темы, которые уже сегодня можно объяснять обществу, но есть и такие, к которым оно еще не готово. В качестве примера, эксперт привела возможный компромисс относительно вступления Украины в НАТО, который, по ее убеждению, граждане могли бы принять спокойно, если бы это способствовало установлению мира.

Также Либанова подчеркнула, что власть должна коммуницировать с людьми через моральных авторитетов, которым общество доверяет. Она вспомнила, что такими фигурами когда-то были Любомир Гузар и Мирослав Попович, а сейчас такими считает Владимира Горбулина и историка Ярослава Грицака. В то же время она отметила, что гуманитариям в Украине часто не уделяют должного уважения, хотя именно они могли бы стать мостиком между властью и обществом.

"Своего бы Сахарова нам. Несмотря на то, что степень доверия к власти сейчас высокая, это не значит, что мы каждому слову власти верим. Совсем не означает. Надо найти моральных авторитетов, которым люди доверяют", - считает специалист.

Деоккупация Крыма

Напомним, капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко ранее сказал, что РФ не покинет оккупированный Крым по собственному желанию, для его освобождения необходимо проводить наземную операцию.

Он назвал удары по российским кораблям, базам и по Крымскому мосту обескровливанием противника. Затем, по его словам, придется "работать" на суше, как это было раньше, когда украинцы освобождали свои земли.

