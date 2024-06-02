Сейчас Украина обескровливает российские силы на полуострове, говорит он.

Российские захватнические войска не оставят оккупированный Крым просто так, для его освобождения необходимо будет проводить наземную операцию.

Такое мнение в интервью Radio NV высказал капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко. Военный назвал удары по российским кораблям, базам и по Крымскому мосту началом, обескровливанием противника.

"Потом надо будет работать на суше, на земле, как это было раньше, когда мы освобождали наши земли. Пока там не будет нашего украинского военного, к сожалению, другой практики освобождения оккупированных территорий нет. Они [оккупанты - УНИАН] будут искать альтернативные пути, и они уже были. Думаю, для этого и идут сейчас эти подготовительные мероприятия по уничтожению этих альтернативных путей. Это и паромы, и подводные лодки, много чего можно придумать. Будет очень тяжело", - пояснил он. Видео дня

Удары по Крыму: последние новости

Напомним, Украина систематически бьет по российским военным объектам на оккупированном полуострове. За время полномасштабной войны также была поражена значительная часть российского Черноморского флота.

В конце мая украинская разведка провела успешную операцию, атаковав морскими дронами Magura V5 российские скоростные транспортно-десантные катера "Тунец". Два судна удалось уничтожить, еще два - повредить.

Вас также могут заинтересовать новости: