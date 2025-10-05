Он отметил, что в течение последних месяцев украинские спецслужбы ведут активную работу по уничтожению российских локаторов на полуострове.

На днях бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что временно оккупированный Крым надо сделать "нежизнеспособным", чтобы поразить эго Путина. По мнению военного эксперта Романа Свитана, удары по полуострову могут поспособствовать его освобождению от российских оккупантов.

"Оптимальный вариант – начать освобождение нашей территории дальними средствами поражения без проведения наземных операций из Крыма. Крым – это оперативный котел географический. Любой военный, увидев эту карту боев, карту размещения сил и средств, четко покажет, как это надо сделать. Дальние средства поражения. Конечно, это авиационная и ракетная компоненты", – пояснил он в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей".

По словам Свитана, Украина может сделать это даже собственными средствами поражения. Однако необходимо профинансировать производство достаточного количества ракет.

"В принципе, только "Нептунами" в достаточном количестве – должны быть не десятки, а сотни ракет – можно отминусовать все российские стационарные военные объекты, которые находятся в Крыму. А при поддержке разведданных наших партнеров, можно и движущиеся российские объекты отминусовать. Здесь прав бывший министр обороны, поскольку это самый легкий, практически бескровный для нас способ, как освободить Крым от российского военного присутствия", – пояснил эксперт.

Более того, вслед за российскими военными с полуострова начнут бежать и гражданские россияне, которые приехали в оккупированный Крым.

"За российской военщиной из Крыма потянутся те россиянцы, которые приехали в Крым "поискать счастья". Там им точно нечего делать – гражданские являются такими же оккупантами, как и военные, поскольку они находятся на чужой территории. И они же об этом не знают – российские граждане, которые находятся на нашей территории, не подпадают ни под одну конвенцию о защите гражданского населения", – акцентировал Роман Свитан.

Он отметил, что в течение последних месяцев украинские спецслужбы ведут активную работу по уничтожению российских локаторов. Недавно была уничтожена РЛС С-400.

"Локатор минуснули именно с этой целью – завоевание превосходства в воздухе. После уничтожения российских локаторов, после уничтожения российских средств поражения – в основном, зенитно-ракетных комплексов – там уже можно начать серьезную ракетно-бомбовую атаку с авиационной компонентой. Начало освобождения Крыма. Это не одна-две недели и не один-два месяца. Это может от полугода до года занять, но за это время там можно минуснуть всю российскую военщину", – резюмировал эксперт.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что начиная с 2014 года, Россия активно инвестировала в развитие военной инфраструктуры на Крымском полуострове. По его словам, там есть большое количество военных объектов. Оккупанты называли Крым "непотопляемым авианосцем", потому что там – пять военных аэродромов, где "все взлетает и садится".

Между тем военный эксперт, военнослужащий Сил ТРО ВСУ Александр Мусиенко объяснил, зачем Украина уничтожает ПВО на оккупированном полуострове. По его мнению, это связано в том числе с возможностью обеспечения более эффективной работы для украинских морских дронов.

