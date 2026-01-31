Россия наращивает военное присутствие в Сумской области, - СМИ

Оккупанты тянутся в направлении густого леса, рассказал собеседник издания.

Российские оккупационные войска наращивают военное присутствие в Сумской области. Захватчики ежемесячно увеличивают численность своей группировки по крайней мере с осени 2025 года.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в разведке одной из бригад, работающей на территории Сумской области с начала Курской операции ВСУ. Отмечается, что оккупанты тянутся к густому большому лесу, который находится к северо-западу от Сум.

"Основным направлением наступления остается захваченный россиянами участок между селами Алексеевка-Яблоновка-Юнаковка. С этой стороны у россиян есть сразу три "ветки", вдоль которых тянутся к селам Хотинь, Писаревка, Новая Сечь", – говорится в материале.

Кроме того, есть еще одно направление – Мирополье, добавляет издание.

Журналисты отмечают, что перенос боевых действий в Сумской области в лесистую местность существенно осложнит украинскую оборону.

Война в Украине: ситуация на фронте

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 22:00 31 января сообщил, что на передовой произошло уже 303 боевых столкновения. Наиболее активным враг был на Покровском направлении, где осуществил 68 атак.

Тяжелым был день и на Гуляйпольском направлении. Там оккупанты осуществили 42 атаки. На Константиновском направлении россияне сегодня 38 раз штурмовали позиции украинских защитников.

Между тем аналитический проект DeepState сообщает, что российские захватчики добились успеха вблизи сел Прилуки и Зеленое к северу от Гуляйполя Запорожской области. Враг продолжает развивать тактику просачивания.

