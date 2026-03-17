РФ нанесла удар по Одесской области: поражены баржа, энергетическая и портовая инфраструктура

В городе Измаил повреждены жилые дома, пострадавших нет.

В ночь на 17 марта оккупационная армия РФ нанесла массированный удар с помощью дронов по югу Одесской области, были поражены баржа, энергетическая и портовая инфраструктура.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, в ночь на 17 марта вооруженные силы РФ атаковали ударными беспилотниками объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры региона.

"В настоящее время правоохранители фиксируют повреждения, возникшие в результате массированной атаки врага… Также повреждены крыша, остекление и фасад частного жилого дома… Погибших и пострадавших нет. Под процессуальным руководством органов прокуратуры Одесской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - сказала пресс-секретарь.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате ночной атаки на юг Одесской области повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры. Пострадали территории предприятий и часть оборудования. На местах возникли пожары, которые уже ликвидировали спасатели, отметил чиновник.

В связи с атакой, добавил Кипер, наблюдаются перебои с электроснабжением в отдельных населенных пунктах. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание.

Об атаке также сообщил мэр города Измаил, расположенного на юге Одесской области, Андрей Абрамченко.

"Сегодня ночью российский агрессор в очередной раз подверг наш город массированной атаке БпЛА, в результате чего пострадали инфраструктурные объекты и жилые дома. По окончании обстрела все службы приступили к оказанию первой неотложной помощи и ликвидации последствий атаки вражеских БпЛА. В настоящее время рабочие группы документируют последствия обстрела и объемы повреждений", - заявил городской голова.

По его словам, сейчас проводятся восстановительные и ремонтные работы по ликвидации последствий вражеской атаки, в городе работают Пункты непоколебимости.

Как уточнили в Министерстве развития общин и территорий Украины, на юге Украины поражена баржа, которая использовалась в производственных процессах. Также повреждены хозяйственные постройки одного из портов.

По данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, в течение ночи спасатели привлекались к ликвидации последствий вражеских атак - работа велась одновременно на нескольких локациях. На данный момент все пожары ликвидированы.

Обстрелы Одессы - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 7 марта армия РФ нанесла массированный удар по Одессе и Одесской области. В частности, в Одессе было зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.

В результате попаданий на территории портовой инфраструктуры вспыхнули масштабные пожары - произошли возгорания и повреждения емкостей для хранения грузов, в том числе масла, а также административных и технических зданий в двух портах региона. К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники.

