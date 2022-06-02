Утро 24 февраля 2022 года весь мир будет помнить, как начало ничем не спровоцированной кровавой агрессии России против суверенного государства Украина. Это утро у миллионов будет вечно связано с ощущением безумия происходящего, ужасом, шоком. Уже спустя несколько недель весь мир будет с восхищением смотреть на мирный народ Украины, который в считанные дни забудет, что существует страх, и в полный рост встанет на защиту своей земли, детей, матерей, мужей от непрекращающихся обстрелов и бомбардировок, насилия, которое будет сеять "братский" русский народ, проходя по улицам украинских городов то сапогом, то гусеницами танков, то разрушенными до основания больницами и детскими садами. Это все будет потом.

Всю ночь на 24 февраля я, как и многие другие, следил, не отрываясь, за новостями. Понимая, но не веря. Не веря, несмотря на опубликованные данные разведок, отчеты и заверения экспертов. Не веря.

Первое же сообщение о вводе российских войск в Украину, первая же информация о том, что города находятся под обстрелом, повергли меня в ступор. Паника. Страх. Медленное осознание того чудовищного ужаса, который нас ждет. Нет, не ужаса от разрыва снарядов или падения бомб. Не страх смерти. Я не мог слышать криков, умереть от бомбежки, града бомб, от падающих на голову обломков зданий или пули русского солдата. Не мог, потому что я сам русский. Потому что я – россиянин.

Думаю, что миллионы россиян, также как я, утром 24 февраля 2022 года, пытались осознать факт, что наша страна начала полномасштабную террористическую атаку против народа Украины ради безумных планов маньяка в Кремле и его трусливой обслуги. Гнев и оцепенение.

Я уже больше десяти лет живу в Грузии. Но утром 24 февраля я, впервые за годы ежедневной борьбы бок о бок с моими грузинскими братьями против оккупации Кремлем грузинских территорий, снова остро почувствовал, что я россиянин, остро почувствовал себя частью чего-то настолько омерзительного, что еще несколько часов не мог произнести ни слова. Надеюсь, такое же чувство было и у миллионов других моих сограждан.

Чудовищный стыд, упасть в ноги украинцам и молить о прощении. Как мы это допустили?! Гнев и жгущее чувство ответственности за происходящее. Миллионы моих сограждан в России и за ее пределами живут в бреду, "но я -то – нет, значит должен – я". Обязан. Каждый из нас, чье сознание не искажено и не уничтожено годами и десятилетиями вранья, лжи, имперскими комплексами, которые мы с радостью "сожрали", чтобы не видеть всей нашей грязи, отсталости, нашего навязанного извне, но впитавшегося внутрь рабства. Я обязан. Мы обязаны, потому что за все это отвечаем именно мы. Перед украинцами. Перед нашими детьми. Перед собой. В эти минуты, по приказу террористического режима, украинцев идут убивать орды обесчеловеченных фигур в военной форме, воспитанных нашими родителями, учившихся в наших школах и ходивших с нами по одним улицам. Мы обязаны.

Чудовищный стыд, упасть в ноги украинцам и молить о прощении. Как мы это допустили?!

Уже вечером 24 февраля сотни россиян, оказавшихся из-за репрессий в России в Тбилиси, шли маршем против войны вместе с беларусами и украинцами - от посольства Украины к центру грузинской столицы. Еще не осознавая, но панически думая, что что-то нужно делать. Хоть что-то.

Это спустя несколько недель сотни и тысячи российских активистов в Грузии и других странах развернут массированные информационные кампании в России, чтобы рассказывать правду о войне, бороться с враньем. Это потом группы российских юристов в изгнании будут тысячами консультировать солдат российской армии, как отказаться идти на войну в Украине или дезертировать. Лишь спустя несколько дней или недель российские активисты начнут экстренные сборы гуманитарной помощи для беженцев из Украины, поедут помогать на границу Польши. От беспомощности мирно отстоять свой голос внутри России, начнут жечь военкоматы и пускать под откос товарняки.

Это будет потом.

А в первые дни я и все мои друзья и соратники за несколько часов прошли путь от отчаяния и пожирающего стыда до полного осознания своей ответственности за эту кровавую войну, которую Путин начал от лица всех граждан России. Ответственности и практически истерической потребности делать, бороться. Хоть что-то. Все, что можешь, чтобы остановить, помешать.

Мы не можем въехать в Россию, так как будем арестованы еще на границе, но и из-за пределов страны мы можем очень многое. И делаем. Делаем. Делаем.

С утра 24 февраля я, и сотни, и тысячи россиян не спали совсем. "Ведь украинцы не спят. Их города бомбят. Они воюют не на информационном фронте, а под градом обстрелов". Мы не спали вместе с ними, делая то, что мы умеем: миллионы просмотров видео правды о войне среди российской аудитории; миллионы просмотров видео о взятых в плен российских солдатах, потерях, атаках России на мирные населенные пункты и бомбежки городов. Буча. Краматорск. Мариуполь. Мы смотрели видео, как борются украинские герои и продолжали свою гораздо менее опасную и вовсе не героическую борьбу, в которой мы не смогли победить раньше, чтобы не допустить этого кошмара. Потому что иначе не могли дышать, глядеть в зеркало, выходить на улицу и смотреть прохожим в глаза.

Невозможно сравнить боль и страдания украинцев, у которых каждый день или час гибли и гибнут близкие, с любой болью россиян, даже боровшихся всю жизнь против режима Путина. Мне 36. С 17 лет я не знаю ничего, кроме работы в оппозиционных проектах и организациях. Не знаю ничего, кроме ненависти к режиму в моей стране, оккупирующей с 2008 года Грузию, аннексирующей с 2014 года Крым, воюющей на Донбассе, сажающей и убивающей и самих россиян. Я не "молчал восемь лет" и говорил это публично всегда. Но я никогда не чувствовал себя более ответственным за действия моей страны чем в момент, когда путинская Россия, включая десятки миллионов моих сограждан, сделала последний шаг к фашизму, заливая города Украины кровью, а российские – размазанными на каждом углу буквами Z.

Невозможно сравнить боль и страдания украинцев, у которых каждый день или час гибли и гибнут близкие, с любой болью россиян, даже боровшихся всю жизнь против режима Путина

Когда часть лидеров российской оппозиции начала произносить слова "дискриминация россиян за границей", "хорошие русские", "помочь россиянам", я и сотни, и тысячи, месяцами не сомкнувших глаз, ребят, чувствовали физическую боль. Каких россиян?! Кому помочь?! Нам не надо помогать. Давайте объединимся, чтобы остановить войну! Давайте объединимся, чтобы покончить с режимом Путина и российской системой, построенной на лжи и смерти. Это единственное, что сейчас может помочь россиянам. Объединиться между собой и – со всем демократическим миром. Объединиться с украинцами, если они нам позволят. Только "для борьбы", только "остановить войну", только "покончить с режимом".

Нас не надо спасать от действия санкций. Введите все санкции против путинской России, если это остановит гибель украинцев, и мы готовы принять эту ответственность и последствия. Дайте Украине все оружие, чтобы победить. Нам не надо помогать со счетами, отелями и визами, нам надо помочь в борьбе. Как может быть, что любой, кто "подпишет декларацию, получит документ хорошего русского"? И тот, кто всю жизнь поддерживал? И тот, кто молчал? И тот, кто подпишет, работая на ФСБ? Тот, кто хочет уйти от ответственности и спокойно жить за границей, ничего не делая? Это "хорошие русские"? Или хорошие те, кто борется, оставаясь в России, выходя на "последний звонок" в дагестанской школе и громко произнося "Путин – черт! Нет войне!". Или молодежь на концерте в Питере, выкрикивающая "Х*й войне!"? Или тысячи, которые рисуют "Нет войне!" на купюрах, стенах, остановках в стране военной диктатуры и террора несогласных?!

Введите все санкции против путинской России, если это остановит гибель украинцев, и мы готовы принять эту ответственность и последствия

Они разве не "хорошие"?! Не "хорошие" или "плохие русские", а Свободные и Нормальные люди.

Публично произносить "дискриминация россиян", "травля", "помочь россиянам", когда гибнут украинцы, когда оккупирована Грузия, аннексирован Крым…

Я не могу этого принять. Те, кто борется, нуждаются только в помощи в борьбе. И они эту помощь получат. А решать, хороший я русский или нет, будут украинцы.