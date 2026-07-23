Оккупанты уничтожают в Балаклаве поселение эпохи бронзы, которое существовало еще до греков

Олигархи-Роттенберги готовятся строить отели поверх уникального археологического наследия Крыма.

Во время застройки набережной Балаклавы в оккупированном Крыму, застройщики из числа друзей российского диктатора Путина готовятся уничтожить археологический памятник бронзового века "Поселение Таврос". Как пишут расследователи издания The Insider, застройщик уже получил соответствующую "экспертизу" оккупационных властей.

Эта бумага позволит братьям Аркадию и Борису Ротенбергов, которым отдали под застройку набережную Балаклавы, разрушить историческую памятку. В документе говорится, что во время строительства "будет невозможно" обеспечить сохранность объекта.

Поэтому там будат проведены "спасательные работы", другими словами – экстренные раскопки, чтобы незаконно вывезти очередные археологические ценности Украины. Даже во время проведения "экспертизы" в поселении Таврос были обнаружены фрагменты лепной керамики, кремневые изделия и раковины морских моллюсков.

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Как оккупанты уничтожают историческую Балаклаву

Напомним, что территорию вокруг гавани Балаклавы хотят застроить комплексами роскошных отелей, закрытых для обычной публики. Если проект будет реализован, то пострадают около 30 объектов культурного наследия.

В том числе под угрозой из-за строительных работ средневековая крепость Чембало, которая охраняется украинским законом. Застройка может затронуть часть территории крепости. "Разрешение" на это застройщик получил от нанятой им же российской экспертной компании.

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