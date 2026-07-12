Война пришла к порогу Путина: как работает стратегия ударов по российским НПЗ, - Fox News

Эти удары начинают серьезно влиять не только на экономику, но и на способность Кремля поддерживать свои военные усилия и операции.

Усиливающаяся кампания ударов Украины по российским НПЗ оказывает все большее влияние внутри России, приводя к дефициту топлива по всей территории страны. Как пишет Fox News, бывший российский оппозиционный политик Максим Кац заявил, что теперь многие россияне ощутили последствия войны, и это может стать особенно острой проблемой в преддверии выборов в Государственную думу.

"Это первый раз, когда россияне действительно видят, как война влияет на их повседневную жизнь – не только на стоимость топлива, но и на его доступность. Его нельзя купить. И это очень важно для России", – сказал Кац в интервью Fox News.

По мнению Каца, топливный кризис угрожает попыткам Путина контролировать ситуацию и скрыть от простых россиян издержки войны.

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"Путин пытался убедить всех, что Москва продолжит жить своей обычной жизнью и никто не увидит войну. Это была его война, а не война простых россиян. Но когда война приходит домой, это совершенно другая история, и она меняет ситуацию", - подчеркивает он.

Кац предупредил, что Кремль, вероятно, продолжит отдавать приоритет военным поставкам, даже несмотря на ухудшение ситуации с нехваткой топлива для гражданского населения:

"Он найдет топливо для танков. Это не проблема. Проблема в его контроле над Россией".

Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Филип М. Бридлав заявил, что последствия уже становятся значительными.

"Без сомнения, кампания Украины против российской нефтяной и энергетической инфраструктуры оказывает реальное и растущее влияние на Россию. Сообщается о значительном сокращении производства топлива – по некоторым оценкам, почти на треть", - сказал он.

При этом, по его словам, эти удары начинают серьезно влиять не только на экономику, но и на способность Кремля поддерживать свои военные усилия и операции:

"Россия не может эффективно защитить каждый нефтеперерабатывающий завод и энергетический объект на своей огромной территории, и это главная проблема для Москвы. Все средства, которые они развертывают для защиты своей инфраструктуры, – это средства, не развернутые на передовой".

У этой стратегии есть пределы

Россия продолжает получать миллиарды долларов дохода от энергоносителей, недоступных для украинских беспилотников.

Так, анализ, проведенный немецкой организацией Urgewald, показал, что Европейский союз получил 114 из 118 грузов, отгруженных с российского проекта "Ямал СПГ" в период с января по май 2026 года – около 97% экспорта проекта. Общий объем поставок составил 8,37 миллиона метрических тонн, а их оценочная стоимость – примерно 5,7 миллиарда долларов.

Текущие тенденции показывают, что платежи ЕС за российский "Ямал СПГ" могут достичь почти 7 миллиардов долларов только в первой половине 2026 года, заявил Александр Кирк, активист Urgewald.

На данный момент удары Украины не остановили российские военные операции и не заставили Путина вести переговоры. Но они проникли глубоко в Россию, перегрузили ее топливную систему и подорвали усилия Кремля по удержанию войны подальше от населения.

"Вопрос, который задают аналитики, больше не в том, может ли Украина нанести удар по экономическому двигателю России, а в том, какое давление этот двигатель – и политическая система Путина – сможет выдержать", - пишет Fox News.

Ситуация с бензином в России

Reuters пишет, что производство бензина в России упало до уровня, покрывающего лишь около 65% сезонного спроса. Дефицит бензина сейчас составляет 40–45 тысяч метрических тонн в сутки, или около 35 % от необходимого объема в этот сезон, когда летняя погода повышает спрос на топливо из-за более активного использования автомобилей. В июне суточный дефицит составлял 25%.

А FT оценило. что дефицит напрямую затрагивает около 50 миллионов россиян. Это 35% населения.

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