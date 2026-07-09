Украины наконец имеет стратегию победы, но неизвестно, сработает ли она, – Foreign Policy

Не располагая такими ресурсами, как Россия, Украина пытается лишить агрессора этих ресурсов.

Украинское руководство сформировало новую стратегию ведения войны, которая делает ставку не на масштабные наступательные операции, а на системное ослабление военного и экономического потенциала России. Именно к такому выводу приходит обозреватель Foreign Policy Кристиан Кэрил после поездки в Украину и общения с военными и экспертами.

Как пишет журналист, одним из тех, кто убежден в переломном моменте войны, стал командир украинского батальона Сергей, который воюет с первых месяцев полномасштабного вторжения. По его словам, украинские силы всё успешнее наносят удары по российской энергетической инфраструктуре, логистическим маршрутам и предприятиям оборонной промышленности. Особое внимание Украина уделяет перекрытию путей снабжения российской группировки в оккупированном Крыму.

Автор статьи отмечает, что ещё год назад украинские удары выглядели скорее отдельными успешными операциями, чем элементами единого замысла. Однако в последние месяцы ситуация изменилась. По словам президента Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаила Гончара, Киев рассчитывает одновременно сократить доходы, финансирующие российскую военную машину, спровоцировать топливный кризис и нарушить цепочки поставок оборонной промышленности РФ.

Видео дня

В публикации напоминается, что концепция такого подхода основана на идее "стратегической нейтрализации" военных возможностей России, которую ранее описывал бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Вместо изнурительных лобовых атак Украина стремится лишить российские войска способности эффективно вести войну путем разрушения логистики, топливной инфраструктуры и производства вооружений.

Как отмечает Foreign Policy, в этом году Украина значительно активизировала удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, хранилищам топлива и трубопроводам. Издание ссылается на данные Financial Times, согласно которым с начала года российские НПЗ подверглись почти двум сотням атак, что уже привело к дефициту топлива во многих регионах РФ и вынудило Москву ограничить экспорт нефтепродуктов.

Автор также обращает внимание на технологические изменения в украинской армии. Речь идет о широком использовании новых беспилотников с искусственным интеллектом, дальнобойных крылатых ракет и перспективных баллистических ракет, которые позволяют наносить удары по стратегическим объектам глубоко в тылу противника.

В то же время эксперты подчеркивают, что новая стратегия не предусматривает вторжения на территорию России или её оккупацию. Её главной целью является настолько серьёзное ослабление военного потенциала РФ, чтобы она утратила возможность продолжать агрессию, в то время как Украина смогла бы удерживать оборону с минимальными потерями.

Особое место в этой концепции занимает Крым. Автор отмечает, что утрата Россией возможности использовать полуостров в качестве главного логистического узла существенно затруднит обеспечение оккупационных войск на юге Украины и может иметь серьезные политические последствия для Кремля.

Несмотря на оптимистичные оценки, собеседники издания признают, что перед Украиной по-прежнему стоят серьезные вызовы. Россия по-прежнему располагает большими людскими ресурсами, значительным запасом баллистических ракет и способна наращивать численность армии.

"План на данный момент заключается в том, чтобы продолжать оказывать давление на Москву, пока что-то не сломается. Будем надеяться, ради украинцев, что это произойдет скорее раньше, чем позже", – резюмирует обозреватель.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Путин отвергает призывы к мирным переговорам и после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам еще больше настроен продолжать войну. Источники, близкие к Кремлю, отмечают высокую вероятность эскалации в ближайшие месяцы и решимость диктатора захватить Донбасс.

В то же время украинская разведка считает, что Москва готовит новые наступательные операции, а Путину нужна "какая-то победа", чтобы продемонстрировать результат.

Вас также могут заинтересовать новости: