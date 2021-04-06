В марте-декабре прошлого года в 27 раз уменьшилось количество пересечения КПВВ жителями оккупированных территорий.

В 2020 году от обстрелов боевиков на Донбассе пострадали 128 гражданских лиц, из них 23 погибли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, представляя ежегодный доклад о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине в 2020 году.

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Она отметила, что из-за обстрелов боевиков "количество жертв среди гражданского населения составляет 128 человек, среди них 23 - погибшие".

Омбудсмен также сообщила, что из-за пандемии коронавируса в марте-декабре 2020 года в 27 раз уменьшилось количество пересечения КПВВ жителями оккупированных территорий.

По ее словам, нарушаются права людей на получение пенсий, а также на установление фактов рождения или смерти.

"Осложненная процедура толкает наших граждан получать паспорта РФ и регистрировать такие акты оккупационной властью", - отметила Денисова.

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Автор: Надя Пришляк