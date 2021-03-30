Генштаб, по словам Хомчака, готовится к любому развитию событий.

Генеральный штаб Украины готовится к любому развитию событий со стороны России.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак в интервью журналистке Алесе Бацман, пишет сайт "Гордон". Таким образом Хомчак ответил на вопрос о том, будет ли РФ "пробивать военный коридор в Крым".

"Мы готовимся к любому развитию событий, к любому развитию ситуации. Мы просчитываем различные ситуации", – заявил он.

Хомчак пояснил, что специалисты Генштаба анализируют, прогнозируют, планируют, и под эти планы в Вооруженных силах готовят войска и штабы.

Читайте такжеНе посредник: почти 50 стран ООН заявили, что Россия является стороной конфликта на Донбассе

"Гадать, кто будет, а кто не будет, можно что угодно, но все варианты, которые только могут быть: реальные и не совсем, – мы их все просчитываем", – подчеркнул он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что СНБО готов к любому сценарию развития конфликта с Россией.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован