Генеральный штаб Украины готовится к любому развитию событий со стороны России.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак в интервью журналистке Алесе Бацман, пишет сайт "Гордон". Таким образом Хомчак ответил на вопрос о том, будет ли РФ "пробивать военный коридор в Крым".
"Мы готовимся к любому развитию событий, к любому развитию ситуации. Мы просчитываем различные ситуации", – заявил он.
Хомчак пояснил, что специалисты Генштаба анализируют, прогнозируют, планируют, и под эти планы в Вооруженных силах готовят войска и штабы.
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"Гадать, кто будет, а кто не будет, можно что угодно, но все варианты, которые только могут быть: реальные и не совсем, – мы их все просчитываем", – подчеркнул он.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что СНБО готов к любому сценарию развития конфликта с Россией.
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