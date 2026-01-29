'Проверка температуры': эксперт объяснил, зачем в РФ заговорили о запрете ударов по Украине

На данный момент каких-либо заметных изменений в этом вопросе не наблюдается.

Заявления о якобы энергетическом перемирии могут быть испытанием "внутренней температуры по России", заявил офицер резерва Воздушных сил Вооруженных сил Украины, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в комментарии УНИАН.

Отвечая на вопрос о якобы начале энергетического перемирия со стороны России, он отметил, что "никаких изменений не произошло" и что верить российским военным корреспондентам нельзя.

"Скорее всего, военные корреспонденты испытывают внутреннюю температуру по России относительно того, как будет реагировать общество, если там, условно, начались какие-то договоренности", - сказал Храпчинский и добавил, что нужно будет следить дальше за ситуацией в течение дня.

Что известно о "энергетическом перемирии", о котором упоминают в Telegram

Как сообщал УНИАН, на каналах российских военных корреспондентов активно начала распространяться информация о том, что России запретили наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Впоследствии появились данные о том, что этот же запрет действует и на удары по территории России.

Константин Немичев, основатель подразделения Kraken, комментируя эту информацию, отметил, что "похоже, энергетическое перемирие действует с обеих сторон, посмотрим, как будут выполнять".

Кроме того, "Николаевский Ваньок" заявил, что окончательного решения о прекращении ударов по энергетике между сторонами все еще нет. Поэтому украинцы должны быть бдительными.

