Граждане, проходившие военную службу, и ветераны АТО и ООС в приоритете, но призываются и остальные.

Сейчас в первую очередь мобилизуют ветеранов АТО и ООС, а также граждан, которые прошли военную службу. Остальных украинцев тоже призывают, но их сначала отправляют на обязательное обучение минимальной длительностью 1 месяц.

Такой информацией на брифинге поделился начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. Он заявил: "Призываем в первую очередь тех, кто уже имеет опыт прохождения военной службы, а лучше еще опыт участия в АТО или ООС. Также призыв идет и граждан, не проходивших военную службу, но эта категория граждан в обязательном порядке направляется на обучение, минимальный срок — 1 месяц, а далее в зависимости от сложности специальности, этот срок может быть гораздо большим".

Для комплектования войска сейчас нужны люди всех специальностей, но в разных количествах. Приоритет отдают общим военным специализациям.

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"Конечно, что в процентном соотношении больше мы призываем общевойсковые специальности — стрелков, танкистов, но нельзя сказать, что нам не нужны такие специальности, как связисты, шифровальщики и т.д. Потребность есть во всех специальностях, но некоторых мы призываем больше, некоторых — меньше", — добавил Горбач.

Мобилизация в Украине: последняя информация

Советник ОПУ Алексей Арестович рассказал, что в составе ВСУ находится около миллиона человек. Украина может провести дополнительный призов, но сейчас такой потребности нет.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 декабря заявил: "У нас достаточно людей, и я вижу, что (их — ред.) хватит. Нам не нужны сотни тысяч (мобилизованных — ред.)".

В Минобороны 14 декабря сообщили, от чего зависит призыв людей. Учитываются несколько факторов, а потребность рассчитывают военные. При этом всеобщая мобилизация продолжается с 24 февраля и уже несколько раз продлевалась указами президента.

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