Мобилизационные потребности (количество) зависят от нескольких факторов, потребность рассчитывают военные.

Продолжение мобилизации в Украине зависит от хода войны, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Продолжение мобилизации зависит от хода войны. Поэтому здесь прогнозы некорректны. Мобилизацию объявляет своим указом президент. Всеобщая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года и периодически продлевается указами президента из-за продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. На данный момент уже несколько раз мобилизацию продлевали на 90 дней. Сейчас она продлена с 21 ноября на 90 дней (указ от 7 ноября 2022 №758)", - отметила Маляр.

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По ее словам, мобилизационные потребности (количество) зависят от нескольких факторов, потребность рассчитывают военные.

Она отметила, что вопросы по мобилизации упорядочены Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Конституцией Украины.

Также Маляр напомнила, что в соответствии с этими нормами президент Украины:

осуществляет общее руководство в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации государства;

определяет цели, задачи, вид, объемы, порядок и сроки проведения мобилизационной подготовки и мобилизации;

обеспечивает через Совет национальной безопасности и обороны Украины координацию деятельности органов исполнительной власти, других государственных органов, Вооруженных сил Украины, других военных формирований в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации;

определяет структуру и утверждает мобилизационный план Украины на особый период, Положение о мобилизационной подготовке Вооруженных сил Украины, других военных формирований, Положение о порядке проведения мобилизации в Украине;

предоставляет (лишает) право на освобождение от призыва на военную службу в случае мобилизации и в военное время гражданам или отдельным категориям граждан;

определяет порядок объявления мобилизации.

Мобилизация в Украине 2022 - что надо знать

Мобилизацию в Украине объявили в первые дни полномасштабного вторжения России. Тогда в МОУ отмечали, что мобилизация продлится до полного доукомплектования необходимых подразделений.

6 декабря в МВД замечали, что пока нет нужды "вручать повестки на блокпостах".

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