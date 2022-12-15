Украинское войско нуждается в большем количестве вооружения.

На сегодня в украинском войске достаточно людей, рассказал в интервью Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"У нас достаточно людей, и я вижу, что (их – ред.) хватит. Нам не нужны сотни тысяч (мобилизованных – ред.)", – прокомментировал Залужный.

Однако, он подчеркнул, войско нуждается в большем количестве вооружения и боеприпасов.

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"Нам нужны танки, нам нужны БТРы, БМП. И нам нужны боеприпасы", – сказал Залужный.

Мобилизация в Украине – когда ждать новую волну

Всеобщую мобилизацию в Украине объявили в первые дни полномасштабного вторжения России.

Всего законодательством предусмотрены четыре волны мобилизации: все граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны явиться по вызову военкомата и встать на учет. Но призыву подлежат не все, а лишь необходимое для ВСУ количество солдат. Сейчас Украина находится во второй волне мобилизации.

Россия готовится призвать в ряды оккупантов еще 200 тысяч человек, считают военные эксперты. Сейчас "частично мобилизованные" россияне пополнили разгромленные в боях подразделения врага – на южном и восточном направлениях.

По мнению генерала Залужного, такая масса живой силы указывает на подготовку противником новой масштабной операции.

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