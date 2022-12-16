Арестович отметил, что большой волны мобилизации не ожидается.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас Вооруженные силы Украины насчитывают около одного миллиона человек, которые готовы воевать с оружием в руках. Кроме того, Украина может провести дополнительную мобилизацию, но сейчас такой необходимости нет.

В разговоре с российским правозащитником и юристом Марком Фейгиным на YouTube он отметил, что российская оккупационная армия сейчас насчитывает примерно 170 тысяч военных. Кроме того, Россия хочет перебросить в Украину еще 200 тысяч мобилизованных.

При этом, по словам Арестовича, украинская армия может еще домобилизоваться. Однако сейчас такой необходимости нет, и это подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Подбирают людей по специальностям, но большой волны не ожидается", – добавил Арестович.

Мобилизация в Украине: что известно

После начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года в Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что продолжение мобилизации в Украине будет зависеть от развития событий на войне. Потребность в количестве лиц, которых необходимо мобилизовать, рассчитывают военные.

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