В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Разберемся, кто подлежит мобилизации по возрасту.

После начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля была объявлена общая мобилизация в Украине.

Война в Украине 2022 стала причиной того, что в ноябре Верховная Рада поддержала продление действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней, до 19 февраля 2023 года. Это предполагает запрет мужчинам, которые подлежат мобилизации, выезжать за пределы страны.

Возраст при общей мобилизации в Украине

Давайте разберемся, кто подлежит мобилизации по возрасту в Украине.

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Согласно действующему законодательству, возраст, который подпадает под мобилизацию, составляет 18-60 лет. Все мужчины этого возраста считаются военнообязанными и их могут мобилизовать. Есть исключения, при которых могут и не призвать, несмотря на подходящий возраст, однако учитывая масштабы российской агрессии готовым к вызову в военкомат должен быть каждый.

Какой возраст не подлежит мобилизации в Украине

Освободить от воинской службы в период действия общей мобилизации могут граждан, достигших 60 лет, либо 64 лет, если речь идет о высшем офицерском составе.

Не могут мобилизовать также несовершеннолетних людей, которым еще не исполнилось 18 лет.

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" предполагает, что максимальный возраст для службы в ВСУ людей, которые были призваны во время мобилизации - до достижения ими граничного возраста пребывания в запасе или резерве. Однако опытных профессиональных бойцов, признанных медкомиссией годными к продолжению службы, могут оставить по их желанию и дольше максимального возраста, но не более чем на 5 лет.

Граничный возраст для разных категорий военнослужащих определяется законодательством и составляет:

✔️ 45 лет - для рядовых, младших сержантов и старшин на контрактной службе; а также для младших офицеров;

✔️ 50 лет - для военнослужащих старших сержантов и старшин на контрактной службе; а также для майоров (капитанов 3 ранга) и подполковников (капитанов 2 ранга);

✔️ 55 лет - для военных высшего сержантского и старшинского состава, которые служат по контракту; а также полковников (капитанов 1 ранга);

✔️ 60 лет - для высшего офицерского состава. В эту категорию также относят рядовых, сержантов и старшин, младших и старших офицеров, которые служат во время действия военного положения, то есть в текущих условиях в Украине;

✔️ 65 лет - для военных высшего офицерского состава в особый период.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о демобилизации мобилизованных украинских военных, отслуживших один год, по их желанию. Он сослался на статью 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе", согласно которой демобилизовать могут по возрасту, из-за состояния здоровья, в связи с семейными обстоятельствами, согласно с обвинительным приговором суда либо уважительным причинам, указанным в законе.

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