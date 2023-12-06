Готовят соответствующие публикации иностранные журналисты, работавшие в РФ.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает о подготовке дезинформационной кампании против руководства Украины.

"В иностранных СМИ готовится дезинформационная кампания против высшего руководства государства. Планируется серия публикаций с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах", - говорится в сообщении ЦПД в Telegram.

Отмечается, что публикации готовят иностранные журналисты, имеющие опыт работы в России, в частности во времена начала власти Путина.

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"Целью таких действий является раскол в украинском обществе", - поясняют в ГПД.

Информационный фронт врага

В своей практике РФ всегда использует различные методы ведения войны, одним из которых является распространение фейков. Ранее оккупанты пытались навязать мнение о "негативном психологическом состоянии" ВСУ.

Россияне активно подделывают обложки зарубежных журналов, и выкладывают в сети фейковые видео якобы авторства известных ресурсов, чтобы распространять ложь об Украине. Центр противодействия дезинформации при СНБО зафиксировал и задокументировал создание около 300 сайтов в Западной Европе, которые мимикрируют под известные сайты с громкими названиями. Там изменена буквально одна буква или хостер. И в принципе, они перепечатывают на этих сайтах официальную информацию именно из этих изданий, ради того, чтобы в какой-то момент набросать туда дезинформацию.

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